Los chats que desvelan cómo Podemos controló la Fiscalía Anticorrupción y manipuló el ‘caso Tándem’

Podemos no sólo ejerció la acusación popular en el caso Tándem. Lo controló desde dentro. OKDIARIO ha accedido en exclusiva a los chats internos del grupo que los propios integrantes bautizaron como La Compañía, una estructura paralela creada con el objetivo declarado de combatir lo que sus miembros denominaban «las cloacas del Estado» —las redes del ex comisario José Manuel Villarejo y sus conexiones con el poder— pero que en la práctica se convirtió en un instrumento de influencia política sobre la Fiscalía Anticorrupción y sobre el propio desarrollo de la causa judicial.

El nombre era revelador en sí mismo. La Compañía nació con la vocación de plantar cara a las supuestas redes corruptas enquistadas en el Estado, pero sus métodos no diferían demasiado de los que decían combatir. En su seno convivían el fiscal anticorrupción José Grinda, la entonces jefa jurídica de Podemos y vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, el gerente del partido y marido de esta, Pablo Fernández Alarcón, junto a los policías Marcelino Martín Blas y Rubén Eladio (Unidad de Asuntos Internos), las periodistas Patricia López (diario Público) y Patricia Espinar, el periodista Ricard Checa y el abogado Antonio Alberca.

La presencia de un fiscal en activo en un grupo de estas características, coordinando su actuación con la dirección política y jurídica de un partido que ejercía la acusación popular en la misma causa que él investigaba, constituye el corazón del escándalo. Las conversaciones a las que ha tenido acceso este medio demuestran que la supuesta independencia de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Tándem era, al menos en parte, una ficción.

Ascenso y caída de Gloria Elizo

Gloria Elizo Serrano (Madrid, 1966) fue la responsable de Podemos que manejó el área jurídica del partido descendiendo a la cloaca, como revela ahora OKDIARIO. Llegó a tener durante seis años el control de la estrategia legal de la formación morada, desde sus inicios hasta 2020, erigiéndose en «azote de la corrupción», según la organización de Pablo Iglesias. De hecho, bajo su batuta, el partido del círculo lideró las acusaciones populares en los casos Pujol, Villarejo y Ausbanc y se personó en Púnica, Lezo, Gürtel o Tándem; todo ello con gran proyección pública y mediática.

Así, la abogada que fuera socia durante 12 años de un despacho de abogados y que en año 2002 llegó a ser nombrada juez sustituta en el juzgado de Úbeda (Jaén), escaló en el entorno de confianza de Iglesias, siendo nombrada en 2017 integrante de la ejecutiva nacional de Podemos, primero como secretaria de Acción Institucional​ y, desde 2019, como secretaria de Regeneración Democrática y Políticas contra la Corrupción.

Su biografía dice que Elizo «ha vinculado siempre su trabajo político a la regeneración democrática y a la búsqueda de una nueva institucionalidad». Sin embargo, OKDIARIO demuestra ahora que esta abogada hizo carrera bajando a las cloacas.

Aquí, mientras se movía en los bajos fondos, la que era jefa jurídica de Podemos fue granjeándose enemigos dentro de su propio partido, y acabó cayendo en desgracia, siendo relegada por Iglesias en Vistalegre III, saliendo del Consejo Ciudadano en 2020.

La crisis interna que provocó el equipo de abogados bajo su tutela, esto es, las denuncias de irregularidades y prácticas mafiosas que hizo el letrado José Manuel Calvente -despedido fulminantemente-, el presunto affaire de la abogada Marta Flor con el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa o los avatares del caso Dina -con la famosa tarjeta SIM sobre la que ahora OKDIARIO publica información exclusiva-, terminó pasando factura a Elizo.

Con la llegada de Alberto Rodríguez a la secretaria de Organización del partido en 2020, Elizo perdió el control del área jurídica de Podemos, que pasó a asumir el dirigente canario. No obstante, la abogada siguió desempeñando el cargo de vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados hasta el año 2023. Previamente, fue vicepresidenta primera y tercera de la Cámara baja desde 2016, ostentando el puesto de mayor visibilidad institucional del partido. En la actualidad, figura como directora del Instituto Internacional Clara Campoamor.