El juez cuestionó a la denunciante del ex DAO: «¿Por qué subió al piso si rompieron la relación el año anterior?»

El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, David Maman, puso en duda durante el interrogatorio la intencionalidad de la policía que denuncia al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de una presunta agresión sexual.

Según fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO, el magistrado cuestionó expresamente por qué la mujer subió a la vivienda oficial del investigado el 23 de abril de 2025 si desde 2024 ya no mantenían ningún tipo de relación. La vista de este martes 17 de marzo en Madrid también ha revelado contradicciones entre el relato de la querella y las manifestaciones posteriores de la denunciante. No obstante, está por ver si son suficientes para archivar el caso o el juez lo llevará a juicio.

El ex DAO ha negado los hechos de manera rotunda y ha atribuido la querella en su contra a las «pretensiones profesionales y personales» de la mujer que le denuncia. Lamenta que su vida personal y profesional haya quedado por los suelos.

La sesión ha dejado un clima de tensión desde el primer momento. Durante la primera hora del interrogatorio, el juez mostró perplejidad ante algunos aspectos de las versiones que escuchaba. En particular, cuestiona las circunstancias que rodearon el encuentro en el domicilio del investigado, cuya relevancia resulta capital para determinar si hubo o no consentimiento.

Fuentes judiciales han señalado una notable distorsión entre el contenido de la querella, lo que el letrado de la víctima ha expuesto en medios de comunicación y lo que la propia representada ha declarado ante el magistrado. Estas discrepancias, aunque no determinantes por sí solas, complican la coherencia del relato acusatorio y podrían tener peso en la instrucción.

Preguntas sobre malversación

Por otra parte, el juez cortó en seco cualquier intento de la defensa de desviar el foco de los hechos denunciados. Según las mismas fuentes, el magistrado se dirigió al letrado con contundencia: «Mire, letrado, no va a preguntar sobre la malversación, aquí hemos venido a hablar de unos supuestos hechos del 23 de abril de 2025, le he permitido presentar la querella sin audios y se la he admitido, pero no va a preguntar sobre malversación». El juez, en consecuencia, no le permitió continuar por esa vía.

La advertencia supone un acotamiento claro del objeto del juicio y descarta, al menos por el momento, que cuestiones relativas a la gestión policial del investigado, de su asesor Óscar San José y del cuerpo en general puedan ser ventiladas en esta causa. Todo apunta a que se abrirán nuevos casos en el ámbito penal, contencioso o administrativo para dirimir eso.

El magistrado también ha rechazado imponer a Jota González la prohibición de comunicarse con la denunciante, una medida cautelar que había sido solicitada y que, de haberse concedido, habría reforzado la posición procesal de la acusación. El letrado de la denunciante lamenta, además, que se haya filtrado en grupos policiales el nombre de la víctima y que tras ello haya tenido que leer que la llaman «la puta del DAO».

Antecedentes del caso

José Ángel González ocupó el cargo de director adjunto operativo de la Policía Nacional, el puesto de mayor relevancia en el organigrama policial español uniformada, con competencias directas sobre operaciones e investigación.

La causa llegó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid tras la interposición formal de la querella, que fue admitida por el juez pese a no ir acompañada de material sonoro. Este detalle procesal —la admisión sin audios— fue recordado expresamente por el propio magistrado durante la vista. En esa sesión se escucharon extractos de la misma para aclarar las contradicciones manifiestas.

La defensa del ex DAO ha sostenido desde el inicio que la denuncia responde a motivaciones ajenas a los hechos descritos, apuntando a un trasfondo de intereses profesionales y personales de la denunciante, extremo que esta rechaza.

Próximas diligencias

Fuentes cercanas al caso han indicado que en las próximas 72 horas se presentarán escritos en los que trabajan actualmente y que, presumiblemente, detallará con mayor precisión los diferentes ángulos del caso y las pesquisas que convendría practicar, como revisar conversaciones de WhatsApp o revisar cámaras de seguridad.

El caso, que ha suscitado una cobertura mediática considerable dada la trayectoria del investigado en el cuerpo policial, abre ahora una fase en la que la consistencia interna de la acusación se convierte en el principal campo de batalla jurídico. Si el escrito anunciado logra articular de forma convincente esas divergencias, o si por el contrario la defensa consigue explotar las posibles contradicciones para desacreditar a la denunciante, determinará en buena medida el rumbo de una instrucción que acaba de entrar en su momento más delicado.