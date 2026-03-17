El ex DAO llega «tranquilo» a declarar ante el juez por la acusación de agresión sexual

José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha llegado este martes al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid para declarar como acusado de una agresión sexual contra una subordinada del cuerpo, por la que fue denunciado y que derivó en su dimisión. González ha dicho sentirse «bien» y «tranquilo» a su llegada a la sede judicial.

El ex DAO ha arribado a la sede judicial poco antes de las 10:00 horas, acompañado de su abogado, en un furgón negro con los cristales tintados. Tanto José Ángel González como la denunciante están llamados a declarar a las 10:30 horas de este martes.

La mujer ha entrado por una puerta secundaria al Juzgado de Violencia sobre la Mujer con el fin de mantener el anonimato, mientras que su abogado, Jorge Piedrafita, ha llegado alrededor de las 9:40 horas en solitario, por el acceso principal. Tal y como informó OKDIARIO, la denunciante ha acudido al juzgado con escolta policial y dispuesta a contarlo «todo».

Los escoltas de la denunciante han organizado un dispositivo de seguridad y el decanato de los juzgados ha podido autorizar la entrada por una puerta secundaria, tal y como ya ocurriera en otros casos, como cuando Begoña Gómez fue a declarar en sede judicial.

José Ángel González dimitió de su cargo como DAO de la Policía Nacional después de conocer que el juez había admitido a trámite la denuncia presentada en su contra por violación y le había citado a declarar como querellado.

En el auto, el juez apunta que los hechos denunciados «hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales», después de que el abogado de la denunciante alertara también en la querella de supuestas coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

En reemplazo de José Ángel González, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, nombró al comisario principal José Santafé Arnedo como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Santafé ingresó en el cuerpo en 1990 y desde julio de 2022 era jefe superior de la Policía de las Islas Baleares.

Así será la declaración

Tal y como ha podido conocer este periódico, la declaración será larga y en ella no sólo se ratificará la denuncia, sino que también se contestarán las preguntas que quiera hacer el juez, la Fiscalía o las partes. La denunciante tiene intención de explicar lo que ocurrió en la casa oficial del DAO, propiedad del Ministerio del Interior, el 23 de abril de 2025.

El DAO, por su parte, barajó hasta última hora con su defensa si acogerse a su derecho a no declarar o no. Su abogado contestó a la denuncia mediante un escrito judicial en el que aseguró que la denunciante, una subordinada dentro de la Policía Nacional, actuó por celos.