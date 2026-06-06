Sólo 91 personas lo tienen en Cataluña: el nombre raro que casi nadie usa y que sirve como diminutivo

Xevi es el nombre raro que está de moda en Cataluña, principalmente en la zona de Barcelona y Gerona. El Instituto de Estadística de Cataluña ha registrado a 88 personas cuyo nombre oficial es este diminutivo de Xavier, Javier en su traducción al castellano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nombre raro en Barcelona que se ha hecho popular en Cataluña.

España pegó un repunte en natalidad en el año 2025 después de que por primera vez en una década se incrementara un 1% el número de nacimientos, después de que el INE estimara 321.164. Los mayores incrementos de nacimientos en 2025 se registraron en la Comunidad de Madrid (3,3%) y el País Vasco (3,0%), mientras que Cataluña marcó un récord negativo que no se veía desde 1900, ya que en las provincias de Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona nacieron solo 11.012 niños y niñas durante todo el año.

El nombre raro de moda en Cataluña

En los últimos tiempos en Cataluña se ha puesto de moda un nombre de niño que puede sonar extraño a muchos, pero que en las provincias de Barcelona y Gerona se ha hecho popular y se cuenta por casi una centena. Este nombre es Xevi, un diminutivo que viene de Xavier, Javier en castellano.

Según informa el Instituto de Estadística de Cataluña, en esta comunidad autónoma hay 88 personas que se llaman Xevi, siendo un total de 41 en Barcelona, 37 en Gerona y 9 en Tarragona.

Xevi, como también puede ser Xavi, es un diminuto catalán que viene de la palabra Xabier. Este nombre, en su origen vasco, procede de etxeberri, que quiere decir «casa vieja», y en euskera se denomina Xabier con «b». En catalán es muy usual el nombre Xavier, que se escribe con la letra «v» y que procede de San Francisco Javier, que fue un misionero jesuita de primer orden que formó parte del grupo fundacional de la compañía de Jesús y que desarrolló su actividad como misionero en Asia Central.

Así que, en honor a San Francisco Javier, en Cataluña se ha puesto de moda utilizar el diminutivo de Xevi, que así se llama casi un centenar de personas en Cataluña, concretamente en Barcelona, Gerona y Tarragona. Este diminutivo tiene una explicación y tiene que ver con la pronunciación de la letra «a» en Cataluña, ya que en algunas zonas de esta comunidad autónoma esta vocal neutra se pronuncia de forma muy cerrada y suena como si fuera una «e». Además de en Gerona o Barcelona, esto también ocurre en zonas de Baleares.