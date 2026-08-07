Shakira (49 años), sobre su relación con Gerard Piqué: «Si no hubiera sido por el ‘Waka Waka’…»

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha concluido de manera oficial y, sin lugar a duda, nos ha dejado momentos para la historia. A nivel musical, la estrella indiscutible de este campeonato ha sido Shakira. La cantante, de origen colombiano, puso voz a la canción oficial y lo hizo con Dai Dai. El tema se ha convertido en un absoluto hit a nivel mundial, y las cifras de reproducción lo reflejan a la perfección. Por ello, y debido a que está en medio del foco mediático por este reciente evento deportivo, la artista ha concedido una entrevista donde se ha sincerado sobre muchos aspectos.

No es la primera vez que Shakira pone voz a la canción oficial de un Mundial de Fútbol. La primera, y con la que hizo su gran debut, fue en el 2026 y lo hizo con Hips Don’t Lie (Bamboo). Así pues, la segunda tuvo lugar en el 2010 y fue su inolvidable Waka Waka. Un tema muy importante para los españoles, pues con él la Selección Española de Fútbol celebró su primera victoria en el campeonato. Seguidamente, en el 2014, llegó La La La para Brasil. Todo ello para concluir este 2026 con la canción anteriormente citada. Por lo tanto, la colombiana tiene mucha experiencia en este ámbito.

Shakira se sincera: «Ha sido mi destino como artista y mi destino como persona»

Sin embargo, si tuviera que elegir uno de esos temas, para Shakira siempre habrá uno muy especial. «Ha sido mi destino como artista y mi destino como persona. Y pensar que, si no hubiera sido por Waka Waka, pues no hubiera conocido al padre de mis hijos y quizá no tendría a estos dos hijos tan lindos que me han dado la vida… Son mis wakabebés», comentó en su entrevista con Noticias Caracol.

Lejos de quedar aquí, por todos es conocido el hecho de que, en el 2010, fue cuando ella y Gerard Piqué comenzaron su relación sentimental. Ellos se conocieron antes de la celebración del campeonato, pero el romance no se fraguó hasta después. Y es que, aunque el deportista aparece en el videoclip de Waka Waka, ellos nunca llegaron a coincidir en el set de grabación.

«El primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del Mundial en la ceremonia y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero bueno, al final ganamos», comentó Piqué a L’Esportiu de Catalunya, en 2020. Así pues, el primer hijo en común de ambos nació tan solo tres años después del estreno de Waka Waka.

Milan Piqué Mebarak nació en enero de 2013 y se convirtió en el pilar más importante para la pareja. Todo ello para recibir, dos años más tarde, a su segundo hijo, Sasha. Sin embargo, como es sabido por todos, el romance acabó en el 2022. El final de una historia de amor que nació en un momento inolvidable en la carrera profesional de Shakira y Gerard Piqué.