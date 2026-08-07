El ventilador de techo silencioso que refresca e ilumina tu hogar todo el año, tirado de precio en Aliexpress

Dormir con calor o depender del aire acondicionado durante todo el verano puede hacer que el descanso y la factura eléctrica se resientan. Este ventilador de techo OstarkDom ofrece una solución eficiente, silenciosa y elegante para mantener cualquier estancia fresca durante todo el año, además de incorporar iluminación LED regulable para ahorrar espacio y ganar comodidad.

Hoy está rebajado en Aliexpress, así que quizá ha llegado el momento de dar el paso, comprar un ventilador de techo que además es bonito, y dejar de pasar calor por las noches.

Características clave

Motor DC silencioso con 6 velocidades

Luz LED CCT regulable (cálida, neutra y fría)

Función verano/invierno

Diámetro de 132 cm para estancias medianas y grandes

Temporizador y mando a distancia incluidos

Diseño moderno en blanco con detalles efecto madera

Así es el ventilador OstarkDom LEDUNI

El OstarkDom LEDUNI es un aparato que aúna ventilador de techo e iluminación LED en un único equipo pensado para mejorar el confort del hogar durante todo el año. Su motor DC proporciona un funcionamiento muy silencioso, con un nivel sonoro de apenas 20 dB en la velocidad mínima, y ofrece un caudal de aire de hasta 12.540 m³/h.

Dispone de seis velocidades, luz LED regulable en diferentes temperaturas de color y temporizador, todo controlado cómodamente desde el mando a distancia. Su diseño moderno en blanco con detalles en madera encaja fácilmente en cualquier decoración.

Asimismo, gracias a su función verano/invierno, las aspas cambian el sentido de giro para adaptarse a cada estación. En verano generan una agradable sensación de frescor, mientras que en invierno ayudan a redistribuir el aire caliente acumulado en el techo, mejorando la eficiencia de la calefacción y favoreciendo un consumo energético más equilibrado.

A nosotros nos encanta, porque además nos parece que tiene un diseño muy bonito que le dará un toque de calidez a cualquier estancia. Y no nos olvidemos que hoy tiene muy buen precio en Aliexpress.

Preguntas frecuentes sobre este ventilador de techo

¿Es adecuado para habitaciones grandes?

Sí. Su diámetro de 132 cm y su caudal de aire de hasta 12.540 m³/h lo hacen ideal para estancias medianas y amplias.

¿Hace mucho ruido?

No. Gracias a su motor DC, funciona entre 20 y 43 dB, por lo que resulta muy silencioso incluso durante la noche.

¿La luz LED se puede regular?

Este ventilador permite elegir entre luz cálida, neutra o fría (CCT) para adaptarse a cada momento.

¿Se controla con mando a distancia?

Sí, incluye mando para controlar la velocidad, la iluminación, el temporizador y el cambio entre modo verano e invierno.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping