Aparatología facial en casa: los 10 mejores dispositivos de 2026 analizados

Ponerse una máscara en la cara y quedarte en el sofá mientras la luz hace el trabajo para cuidar tu cutis. Suena raro, pero eso es exactamente lo que hacen millones de personas cada semana con sus dispositivos de aparatología facial. La tecnología que antes era cosa de clínicas lleva ya un tiempo instalada en los hogares de medio mundo, y en 2026 la selección es tan amplia que elegir sin información es como tirar los dados: puede salir muy bien, o muy mal.

Porque no da igual uno que otro. Una máscara LED de luz roja no hace lo mismo que un aparato de microcorrientes y ninguno de los dos tiene el mismo propósito que la crioterapia. Saber qué quieres tratar es el primer paso; saber qué aparato lo trata mejor, el segundo. Para ayudarte con eso hemos reunido los mejores dispositivos de aparatología facial de 2026 y los hemos pasado por el filtro de la tecnología, la comodidad, la facilidad de uso, la calidad, la innovación y la relación calidad-precio. ¿El resultado? Una guía para que puedas escoger fácilmente.

Tabla comparativa: los mejores dispositivos de aparatología facial

Dispositivo Tecnología Objetivo principal Tiempo/sesión App Punto fuerte Precio orient. Shark CryoGlow LED + crioterapia Antiedad y contorno de ojos 6 – 8 min No Efecto frío en contorno de ojos 350 € CurrentBody Serie 2 LED (roja + NIR + NIR profunda) Antiedad avanzado 10 min No 3 longitudes de onda clínicas 450 € FAQ 202 LED (8 longitudes de onda + NIR) Multiobjetivo 5 min Sí 600 LEDs, inalámbrica 840 € Lightinderm LED + sérum fotoactivo + masaje Regeneración celular 3 min No Triple estimulación patentada 385 € Dreame Chrona LED (5 modos, 280 LEDs) Antiedad y luminosidad 10 min No Diseño 3D plegable 350 € AGE-R ATS Air Shot Electroestimulación Textura y absorción cosmética 5 min No Microneedling sin agujas 170 € NuFACE Mini+ Microcorrientes Reafirmación y contorno 5 min Sí Autorizado por la FDA 280 € Unicskin LED (7 colores, 936 LEDs) Multiacción 20 – 30 min No 936 LEDs, 7 longitudes de onda 365 € Mask LED Prolight LED (7 colores, 98 LEDs) Fototerapia facial 20 – 30 min No Precio accesible 150 € myLEDmask V2 LED (roja + infrarroja pulsada) Firmeza y regeneración Según fototipo No Rostro + cuello, diseño con IA 750 €

Shark CryoGlow – La única máscara del mercado que suma fototerapia LED y efecto frío en un solo cabezal

10% de descuento con el cupón OKDIARIO.

Dos tecnologías que normalmente van por separado aquí comparten espacio: luz LED (en sus variantes roja, infrarroja y azul) más la tecnología InstaChill con frío regulable en tres intensidades, todo ello enfocado en el contorno de ojos. Requiere sesiones de solo 6 – 8 minutos y cuenta con carga USB-C. Es una de las propuestas más originales y bien resueltas que vas a encontrar.

Cuatro tratamientos preprogramados para adaptarse a necesidades cutáneas distintas sin tener que configurar nada.

para adaptarse a necesidades cutáneas distintas sin tener que configurar nada. Tecnología iQLED creada junto a dermatólogos, con tres tipos de luz —infrarroja profunda, roja y azul— trabajando al mismo tiempo.

Ventajas

Crioterapia y LED en el mismo aparato: una combinación que nadie más ofrece en formato máscara.

Las sesiones son tan cortas que encajan sin problema en cualquier rutina, aunque sea ajustada.

Desventajas

Sin app: no hay forma de personalizar los tratamientos ni llevar un registro del progreso.

El precio ronda la franja media-alta, algo que puede frenar a quienes están empezando.

CurrentBody Serie 2 – La máscara LED perfecta para quien quiere resultados clínicos sin complicaciones

Te la pones, pasan diez minutos y ya está. Esa es, en esencia, la promesa de la Serie 2. Un modelo de silicona flexible que se ciñe al contorno del rostro, con 236 bombillas LED y tres longitudes de onda con aval clínico: roja a 633 nm, infrarroja cercana a 830 nm e infrarroja profunda a 1072 nm. Sin calor, sin dolor y, lo mejor de todo, sin margen para el error.

Certificación Veritace : cada diodo se testea de forma individual antes de salir de fábrica para garantizar que emite exactamente lo que promete.

: cada diodo se testea de forma individual antes de salir de fábrica para garantizar que emite exactamente lo que promete. Silicona Best-Fit que se adapta a la morfología del rostro y asegura que la luz llega de forma uniforme a toda la superficie.

Ventajas

El tratamiento no genera calor ni sensaciones molestas, lo que la hace apta incluso para pieles reactivas.

La simplicidad es su gran baza: sin configuraciones, sin aprendizaje previo, sin excusas para saltarse una sesión.

Desventajas

Sin luz azul en el espectro, así que quienes busquen tratamiento específico para el acné tendrán que mirar en otro sitio.

Su precio no es bajo, y eso puede echar para atrás a alguien que todavía no sabe si esto es lo suyo.

FAQ 202 – El modelo más completo del mercado para quien no quiere renunciar a nada

35% de descuento con el cupón FOREOCARE.

Inalámbrica, transparente, con 600 puntos de luz y 8 longitudes de onda distintas: la FAQ 202 de FOREO va a lo grande en todos los frentes. Pesa tan poco que te olvidas de que la llevas puesta, las sesiones comienzan en cinco minutos y desde la app puedes ajustar el tratamiento a lo que tu piel pide en cada momento. Un nivel por encima del resto, y se nota.

Ocho longitudes de onda que cubren arrugas, acné, manchas, rojeces y falta de luz en una sola máscara.

que cubren arrugas, acné, manchas, rojeces y falta de luz en una sola máscara. Silicona flexi-fit con aberturas para ojos y boca: puedes moverte, hablar o leer mientras haces el tratamiento.

Ventajas

El abanico de longitudes de onda que maneja no lo iguala ningún otro modelo de esta selección.

Tan ligera que no molesta: la libertad de movimiento durante la sesión es total.

Desventajas

El precio es de gama alta sin matices, y eso la pone fuera del alcance de muchos.

Los programas avanzados solo están disponibles a través de la app, un paso extra que no a todo el mundo le apetece dar.

Lightinderm – El dispositivo ideal para quien quiere potenciar su rutina en tres minutos

Nada de máscaras. Lightinderm es un aparato manual desarrollado en el Hospital Cochin de París con más de 50 patentes detrás, que junta luz LED de 5 longitudes de onda, sérums fotoactivos y masaje tisular en un único gesto. Usa un sistema de cápsulas intercambiables que activan automáticamente el programa que toca: sin pulsar nada, sin pensar.

Triple acción patentada (luz, activo cosmético y masaje) que, según el fabricante, triplica la eficacia de un sérum aplicado de forma convencional.

(luz, activo cosmético y masaje) que, según el fabricante, triplica la eficacia de un sérum aplicado de forma convencional. Siete programas específicos: Repair, Lift, Spotless, Purity, Brightening, Eye y Skin Perfect, uno para cada necesidad.

Ventajas

Tres minutos de sesión: el tratamiento más corto de toda la comparativa y, a la vez, uno de los más completos a nivel tecnológico.

Formato compacto que cabe en cualquier neceser y se lleva a cualquier sitio sin ocupar espacio.

Desventajas

Las cápsulas de sérum no están incluidas y hay que comprarlas aparte, lo que incrementa el gasto con el tiempo.

Al trabajar zona por zona, tarda más en cubrir el rostro completo que cualquier máscara de formato integral.

Dreame Chrona – La apuesta más sólida para reducir arrugas y recuperar luminosidad

Dreame, firma conocida por sus electrodomésticos de limpieza, sorprende con la Chrona: una máscara LED de estructura tridimensional plegable con 280 perlas de alta pureza y cinco modos de luz. Sin cables, con carga USB-C, y con una validación externa de SGS que avala resultados medibles en luminosidad y elasticidad a partir del día 28 de tratamiento.

Estructura 3D con los LEDs a un centímetro de la piel , una distancia calculada para maximizar la transmisión lumínica en cada sesión.

, una distancia calculada para maximizar la transmisión lumínica en cada sesión. Pureza de fuente de luz del 99,9 % según los datos del fabricante, un dato relevante para la eficacia real del tratamiento.

Ventajas

Cinco modos de luz en formato plegable: una combinación que no es fácil de encontrar en este rango de precio.

El respaldo de SGS (entidad de certificación independiente) le da una credibilidad que va más allá del marketing del fabricante.

Desventajas

Es un lanzamiento reciente, lo que significa que el stock y el precio pueden no ser todavía del todo estables.

Sin app ni conectividad: lo que ves es lo que hay, sin posibilidad de personalizar ni hacer seguimiento.

AGE-R ATS Air Shot – El mejor aparato para afinar la textura de la piel y sacarle más partido a tu makeup

10% de descuento con el cupón OKDIARIO10.

El microneedling sin lo peor del microneedling. El AGE-R ATS Air Shot de Medicube es un dispositivo que usa electroestimulación para abrir microcanales temporales en la piel, sin agujas y sin dejar marca. El resultado más inmediato que consigue es una piel más fina y una absorción de cosméticos que sube varios enteros respecto a la aplicación convencional.

Tres métodos de aplicación que permiten adaptar el uso según la zona del rostro que se esté trabajando.

que permiten adaptar el uso según la zona del rostro que se esté trabajando. Cinco minutos por sesión, con una frecuencia recomendada de dos o tres veces por semana.

Ventajas

El enfoque es completamente distinto al del resto de la selección: no compite, complementa.

Hace que los activos que aplicas después penetren mucho mejor, lo que multiplica el rendimiento de toda tu rutina.

Desventajas

El hormigueo inicial puede resultar desagradable en pieles con poca tolerancia a las sensaciones eléctricas.

No trabaja ni con LED ni con microcorrientes, así que sus objetivos son otros: no esperes de él lo que no es.

NuFACE Mini+ Starter Kit – El referente en microcorrientes domésticas con más de 20 años de trayectoria

Veinte años trabajando con microcorrientes dan para mucho, y el Mini+ es el resultado de todo ese tiempo. Emite impulsos de bajo nivel que van directos a la musculatura facial para trabajar firmeza, contorno y líneas de expresión. El kit trae el dispositivo, el gel conductor IonPlex y una crema reafirmante: todo lo necesario desde el minuto uno. Y además la FDA lo avala.

App NuFACE Smart con tutoriales en vídeo, comparativa fotográfica del progreso y recordatorios de sesión.

con tutoriales en vídeo, comparativa fotográfica del progreso y recordatorios de sesión. Tres intensidades ajustables para adaptar el tratamiento a la tolerancia de cada persona.

Ventajas

La autorización de la FDA y los estudios clínicos que lo respaldan lo colocan en una categoría aparte dentro de los dispositivos de microcorrientes.

Cabe en cualquier bolso y funciona igual de bien en casa que en un hotel: el compañero de viaje perfecto para no romper la rutina.

Desventajas

El gel conductor es imprescindible para que funcione y hay que reponerlo, un gasto recurrente que conviene tener en cuenta.

Los primeros dos meses piden cinco sesiones semanales: sin ese compromiso inicial, los resultados no llegan.

Unicskin – La máscara española con la mayor densidad de LED de toda la comparativa

936 luces LED en 152 bombillas y 7 longitudes de onda distintas. Eso es lo que lleva por dentro la UNICLED Korean Mask de Unicskin, una máscara de fabricación española con certificaciones CE y FDA que cubre desde el envejecimiento con la luz roja hasta el acné con la azul, pasando por la amarilla para las rojeces. Además, te ofrece dos modos de uso: 30 minutos con un solo color o dos bloques de 15 minutos combinando dos.

936 LEDs distribuidos en 7 longitudes de onda : la mayor densidad de puntos de luz de toda la selección.

: la mayor densidad de puntos de luz de toda la selección. Doble modo de sesión para ajustar el tratamiento según la necesidad del momento sin cambiar de aparato.

Ventajas

La densidad de LEDs garantiza que la cobertura lumínica sea real y uniforme, sin zonas que se queden sin tratar.

Marca española con fabricación de calidad verificada y respaldo de certificaciones internacionales.

Desventajas

Funciona con cable, lo que le resta libertad de movimiento respecto a las opciones inalámbricas de la selección.

Media hora por sesión es más tiempo del que piden la mayoría de sus competidoras directas.

Mask LED Beauty Prolight – La opción más asequible para dar el primer paso en fototerapia facial

98 LEDs, 7 colores, menos de 200 euros. La Mask LED Beauty Prolight de Italian Design no pretende ser la más potente ni la más sofisticada: pretende ser la que te permite probar si esto de la fototerapia va contigo antes de hacer una inversión mayor. Roja para la firmeza, azul para el acné, verde para la luminosidad. Tres a cinco usos por semana y listo.

Siete colores LED con una longitud de onda específica cada uno, cubriendo un espectro amplio de necesidades cutáneas.

con una longitud de onda específica cada uno, cubriendo un espectro amplio de necesidades cutáneas. Uso directo desde el primer día: sin app, sin configuración previa, sin curva de aprendizaje.

Ventajas

Es la más barata de la selección y punto: si lo que buscas es iniciarte con el menor gasto posible, esta es tu máscara.

La ausencia de configuraciones la hace completamente intuitiva desde el momento en que la sacas de la caja.

Desventajas

98 LEDs son bastantes menos que los de las máscaras de gama media, y eso se traduce en una intensidad de tratamiento inferior.

Entre 20 y 30 minutos por sesión: el doble o el triple del tiempo que piden otros modelos de esta comparativa.

myLEDmask V2 – La solución más avanzada para quien quiere tratar rostro, ojos y cuello a la vez

Del extremo más económico al más exclusivo. La myLEDmask V2 de myBlend es una máscara moldeada con inteligencia artificial que integra 144 LEDs rojos a 630 nm y 144 infrarrojos pulsados a 850 nm en un diseño que cubre el rostro, el contorno de ojos y el cuello al mismo tiempo, sin cables y con tres programas que varían según el fototipo de piel.

288 LEDs con certificación FDA repartidos en un diseño que no deja ninguna zona del tercio superior e inferior del rostro sin atender.

repartidos en un diseño que no deja ninguna zona del tercio superior e inferior del rostro sin atender. Programas calibrados por fototipo para que la duración de cada sesión se adapte a las características reales de tu piel.

Ventajas

Rostro, contorno de ojos y cuello en una sola sesión: ningún otro modelo de la selección llega hasta ahí.

El diseño esculpido con IA no es solo estética: garantiza que los LEDs quedan exactamente donde tienen que estar para ser eficaces.

Desventajas

Es una de las propuestas más caras de esta comparativa.

Solo dos longitudes de onda: precisión máxima, pero sin la versatilidad de colores que ofrecen otras máscaras de precio muy inferior.

¿Cuál de todos estos dispositivos te conviene?

Mejor máscara LED

La Shark CryoGlow mete crioterapia en la ecuación y nadie más lo hace. La FAQ 202 gana en variedad de longitudes de onda y en libertad de movimiento durante la sesión. La myLEDmask V2 lleva la precisión hasta el cuello y el contorno de ojos. La CurrentBody Serie 2 se queda con lo esencial y lo ejecuta muy bien. ¿Qué elegir? Si quieres hacerlo todo, FAQ 202. Si el antiedad es tu prioridad, CurrentBody o myBlend.

Mejor dispositivo de microcorrientes

NuFACE Mini+ es la gran referencia en este campo: dos décadas de experiencia, aval de la FDA y app de seguimiento incluida. La AGE-R ATS Air Shot va por otro camino (electroestimulación para textura y absorción), pero encaja perfectamente como complemento. Distintos objetivos, resultados muy sólidos en ambos casos.

Mejor relación calidad-precio

Lightinderm mete tres tecnologías en tres minutos de sesión, la Unicskin planta 936 LEDs a un precio que no duele tanto y la Mask LED Prolight es la más asequible de todas, así de claro.

Mejor opción premium

Shark CryoGlow es la más top por su función de crioterapia integrada, que no tiene rival en este formato. Luego la FAQ 202 destaca por ofrecer el mayor rango de longitudes de onda del mercado doméstico y la NuFACE Mini+ por los veinte años de microcorrientes respaldadas clínicamente. Son tres caminos que llevan a lo mismo.

Mejor para los signos del envejecimiento

Dreame Chrona funciona muy bien y tiene el aval de la SGS. Shark CryoGlow destaca por ofrecer un LED antiedad más frío en el contorno y NuFACE Mini+ trabaja directamente sobre la musculatura. Las tres funcionan francamente bien como antiedad.

Mejor para empezar desde cero

Lo tienes fácil para elegir si quieres algo rápido para empezar:

CurrentBody Serie 2 : diez minutos, sin complicaciones, sin margen de error.

: diez minutos, sin complicaciones, sin margen de error. Lightinderm : tres minutos al día y ya.

: tres minutos al día y ya. Unicskin: siete colores para ir tanteando qué necesita tu piel.

El más innovador

Shark CryoGlow es la primera opción que debemos destacar porque nadie más había juntado LED y frío en una máscara antes. AGE-R ATS Air Shot porque el microneedling sin agujas sigue siendo una rareza en el mercado doméstico. Y FAQ 202 porque ocho longitudes de onda gestionadas desde el móvil no son poca cosa desde luego.

Qué mirar antes de comprar un dispositivo de aparatología facial

La tecnología

Cada una trabaja de una manera distinta y va a por objetivos distintos:

Luz LED: cada color activa un proceso celular concreto; la longitud de onda lo determina todo.

cada color activa un proceso celular concreto; la longitud de onda lo determina todo. Microcorrientes: impulsos suaves que estimulan la musculatura facial desde dentro.

impulsos suaves que estimulan la musculatura facial desde dentro. EMS: corrientes de polaridad alterna más intensas, con mayor capacidad de penetración.

corrientes de polaridad alterna más intensas, con mayor capacidad de penetración. Radiofrecuencia: calor en profundidad que estimula la síntesis de colágeno.

calor en profundidad que estimula la síntesis de colágeno. Crioterapia: frío focalizado en zonas delicadas como el contorno de ojos para reducir la inflamación y revitalizar.

El objetivo

Antes de comprar nada, aclara qué quieres conseguir. ¿Firmeza y contorno? Pues apuesta por microcorrientes o EMS. ¿Luminosidad? LED roja e infrarroja.¿Arrugas? Luz roja con infrarroja cercana. ¿Potenciar lo que ya usas? Lightinderm o AGE-R ATS Air Shot. ¿Acné? luz azul.

La frecuencia de uso

Hay aparatos que piden un hueco cada día (Lightinderm, tres minutos) y otros que necesitan días de descanso entre sesiones (AGE-R). La mayoría de máscaras LED se mueven entre tres y cinco usos semanales. Eso sí, lo que diga el fabricante va a misa: saltárselo no acelera los resultados, los estropea.

La comodidad

¿Manos libres o uso manual? Máscaras de formato completo si quieres seguir haciendo cosas mientras te tratas. Dispositivos manuales si prefieres trabajar zona a zona con más control. Modelos inalámbricos si el cable te saca de quicio.

La conectividad

FAQ 202 y NuFACE Mini+ vienen con app propia para personalizar tratamientos y hacer seguimiento del progreso. El resto trabaja con programas fijos: menos opciones, pero también menos pasos entre tú y el tratamiento.

El presupuesto

¿Cuánto vas a gastar? Menos de 200 €: Mask LED Prolight. Entre 200 y 500 €: Shark CryoGlow, NuFACE Mini+, Lightinderm, AGE-R ATS Air Shot, Unicskin y CurrentBody Serie 2. Más de 500 €: FAQ 202 y myLEDmask V2.

Preguntas frecuentes

¿Funcionan de verdad estos aparatos?

Con constancia y siguiendo las instrucciones del fabricante, sí. No reemplazan un tratamiento médico, pero tecnologías como la fototerapia LED o las microcorrientes tienen evidencia clínica suficiente como para tomárselas en serio. Ten en cuenta que los resultados varían según la tecnología, la frecuencia de uso y el tipo de piel de cada persona.

¿LED o microcorrientes: qué es mejor?

Depende de lo que busques. La fototerapia LED actúa a nivel celular con distintas longitudes de onda según el problema a tratar. Las microcorrientes van a los músculos faciales para mejorar tono y contorno. No se excluyen, de hecho hay quien usa ambas dentro de la misma rutina semanal.

¿Cuándo se empiezan a notar los resultados?

Algunos fabricantes hablan de cambios sutiles a las dos semanas, pero la mayoría de estudios clínicos miden los resultados reales entre las 4 y las 8 semanas de uso regular. Sin constancia, no hay resultados que valgan.

¿Puedo usarlo todos los días?

Depende del aparato. Lightinderm admite uso diario. La AGE-R ATS Air Shot necesita pausas entre sesiones. Las máscaras LED se mueven generalmente entre tres y cinco usos semanales. Lo que diga el fabricante no es una recomendación, es la forma correcta de usarlo.

¿Vale la pena gastarse más en un modelo premium?

Si el uso va a ser regular y buscas lo más avanzado del mercado para el cuidado facial en casa, sí. Mayor densidad de LED, longitudes de onda más precisas, respaldo clínico más sólido. Y el coste por sesión, a largo plazo, queda muy por debajo del de cualquier tratamiento en centro estético.

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