Comparativa de heladeras 2026: prepara tus helados caseros favoritos con estas marcas
Cuando fiches las mejores heladeras de 2026 te preguntarás cómo has estado tanto tiempo sin uno de estos electrodomésticos en casa. ¡Toma nota!
¿Te gustaría preparar helados, sorbetes y smoothies en casa en pocos minutos? La cocina saludable y el ‘do it yourself’ están muy de moda, así que es una de las razones por las que las heladeras están a la orden del día. Un pequeño electrodoméstico muy demandado para preparar helado en casa con frutas, chocolate o bebidas vegetales, así que la preparación es 100% saludable y mucho más controlada (alergias, intolerancias).
La ventaja es que las mejores heladeras de 2026 tienen buenas cifras de capacidad y funciones extra para hacer sorbetes, yogur helado, smoothies y muchas más preparaciones. En esta comparativa de heladeras, enfrentamos a las mejores marcas del mercado, basándonos en el rendimiento real, la facilidad de uso, limpieza, opiniones de usuarios y relación calidad-precio.
Tabla comparativa de heladeras
|Modelo
|Tipo
|Capacidad
|Tiempo de preparación
|Funciones
|Uso recomendado
|Precio
|Ninja CREAMi Deluxe NC502EU
|Máquina de helados con procesamiento de base congelada
|2 tarrinas de 710 ml
|24 horas de congelación + pocos minutos de procesado
|10 programas (Ice Cream, Sorbet, Gelato, Milkshake, Slushi, Frozen Yoghurt y más)
|Preparar una gran variedad de postres sin depender de una heladera tradicional
|229,99€
|Moulinex Dolci
|Máquina de helados por base congelada
|1,4 litros
|24 horas de congelación + pocos minutos de procesado
|9 programas (helado, gelato, sorbete, yogur helado, smoothie, batidos, granizados, frappé y cócteles)
|Familias o usuarios que buscan variedad de postres y control de cantidades
|199,99€
|Princess 282605 1.5L 12W
|Máquina de helados doméstica con recipiente congelable
|1,5 litros
|8 horas de congelación + 20 miutos de batido
|Helado, yogur congelado, sorbetes y mezcla de ingredientes durante el proceso
|Usuarios que buscan una entrada sencilla a las heladeras
|58,49€
|Cuisinart ICE30BCE
|Heladera doméstica con recipiente refrigerante
|1,5 litros
|Unos 25 minutos tras enfriar previamente el bol
|Helados, sorbetes y preparaciones básicas personalizadas
|Usuarios que buscan un sistema sencillo, estable y fácil de usar a diario en casa
|106,97€
|Ariete Gran Gelato 642
|Heladera doméstica con recipiente refrigerante
|1,5 litros
|30 minutos tras congelación previa
|Helado, sorbetes y yogur helado
|Personas que quieren hacer helados en casa de manera sencilla y sin ocupar apenas espacio
|34,99€
|HKoenig SRB80
|Heladera doméstica con recipiente refrigerante
|2 litros
|8-12 horas de congelación + 30-40 minutos de batido
|Helado, sorbetes y yogur helado
|Familias o usuarios que prefieren preparación en cantidad
|74,57€
|Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EU
|Sistema avanzado de helado por procesamiento de base congelada
|2 tarrinas de 480 ml
|24 horas de congelación + procesado en minutos
|13 programas (helado soft, de bola, sorbetes, yogur helado, batidos, versiones light y proteicas)
|Máxima versatilidad y experiencia tipo heladería en casa
|302,69€
|Conasi One
|Heladera con compresor doméstica
|1,2 litros
|30 minutos sin congelación previa
|Helados, sorbetes, recetas artesanales personalizadas (sin lactosa, sin azúcar, veganas)
|Resultados profesionales en casa sin dar el salto a máquinas industriales
|262,99€
|Klarstein FrostFusion 1L 100W
|Heladera con compresor
|1 litro
|60 minutos sin congelación previa
|Helado, yogur helado y preparaciones caseras
|Hogares pequeños que no quieren planificar sus postres
|175,99€
|H.Koenig HF250
|Heladera con compresor profesional doméstico
|1,5 litros
|30 minutos sin congelar
|Helado, sorbetes, enfriar rápido y mantener en frío
|Familias o usuarios que preparan helado con bastante frecuencia
|255,39€
Ninja CREAMi Deluxe NC502EU, ideal para no depender de heladeras tradicionales
El primer modelo que hemos fichado en esta comparativa de heladeras es de Ninja, una de las mejores para hogares creativos y con niños. Funciona con un sistema de procesamiento para ajustar la textura, la cremosidad y el sabor con libertad absoluta. Podrás preparar sorbetes, batidos, granizados, yogures congelados y más.
- Pros: 10 programas automáticos que amplían muchísimo las opciones que puedes preparar en pocos minutos.
- Contras: necesitas congelar la mezcla con antelación, así que necesitas más planificación frente a otras heladeras con compresor.
Moulinex Dolci, perfecta para hacer helados caseros a diario
Esta es una máquina para hacer helados de Moulinex que se cuela en esta selección con 9 programas automáticos y un sistema que permite conseguir texturas cremosas en minutos después de congelar la mezcla. A pesar de tener 600 W de potencia, permite conseguir resultados homogéneos y preparar una gran variedad de recetas (helados, smoothies, yogures y hasta cócteles).
- Pros: sistema de autolimpieza y piezas accesibles que facilitan el mantenimiento.
- Contras: el sistema de tres tarrinas no es apto para congeladores pequeños.
Princess 282605 1.5L 12W, la más sencilla de utilizar
Una de las heladeras más sencillas y fáciles de utilizar es esta Princess. Una máquina para hacer helados con 1,5 litros de capacidad, temporizador integrado y una pantalla LCD muy fácil de utilizar. Aunque no sea una heladera con compresor, cumple bien dentro de su segmento porque tiene un diseño compacto y es fácil de utilizar.
- Pros: preparación rápida en unos 20 minutos.
- Contras: depende de un recipiente previamente congelado.
Cuisinart ICE30BCE, perfecta para un control manual
Cuisinart tiene una de las mejores heladeras de 2026, sobre todo si priorizas un enfoque más clásico, con menos botones y más control manual. Es una heladera con compresor tipo doméstico sencillo, con capacidad de 1,5 litros y un diseño en acero inoxidable para preparar helado en casa en solo 25 minutos.
- Pros: construcción en acero inoxidable que la hace muy resistente.
- Contras: no incluye programas automáticos, así que obliga a un control manual.
Ariete Gran Gelato 642, la más sencilla y ligera
La Ariete 642 es una máquina para hacer helados que va al grano con un consumo contenido, diseño compacto y funcionamiento básico. Tiene 12 W de potencia y una capacidad de 1,5 litros para preparar helados, sorbetes o yogures en pocos minutos, siempre con el recipiente previamente enfriado.
- Pros: tamaño compacto y peso reducido para guardarla y moverla sin esfuerzo.
- Contras: depende totalmente del recipiente precongelado, así que no podrás hacer helados de manera ocasional.
HKoenig SRB80, perfecta para familias
Entre las mejores heladeras de 2026, se cuela también la H.Koenig SRB80 con 2 litros de capacidad. Es una de las más amplias dentro de las heladeras domésticas, con un funcionamiento muy sencillo. Además, el motor de 12 W y velocidad de 30 rpm trabaja de manera constante y estable para preparaciones homogéneas.
- Pros: capacidad de 2 litros para preparar grandes cantidades en una sola tanda.
- Contras: tiempos de congelación largos (hasta 12 horas).
Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EU, la más versátil en casa
Esta heladera Ninja se aleja de otras de esta selección por tener un sistema que recrea la experiencia de una heladería profesional en casa, con opciones que van desde un helado soft hasta versiones en cucurucho. La tecnología Soft Serve Creamify convierte mezclas congeladas en texturas muy cremosas.
- Pros: sistema de prensa tipo heladería para servir helado soft directamente en el cucurucho.
- Contras: por su tamaño, no es la más cómoda si tienes poco espacio en casa o buscas una heladera más sencilla.
Conasi One, ideal para dar el salto a una heladera con compresor
Con este modelo ya estamos hablando de heladeras con compresor real, lo que significa que produce frío por sí misma sin necesidad de congelar recipientes previamente. Es decir, que podrás preparar helado en unos 30 minutos sin tener que planificar la receta horas antes.
- Pros: incorpora compresor automático para hacer helado sin precongelar.
- Contras: el peso y el volumen (casi 10 kilos) hacen que nosea muy cómoda para moverla o guardarla en cocinas pequeñas.
Klarstein FrostFusion 1L 100W, perfecta para un helado casero rápido
La Klarkstein FrostFusion también es una heladera con compresor de 100 W que prepara helado en unos 60 minutos. La capacidad de 1 litro está más bien orientada a hogares pequeños o parejas que no quieren hacer grandes cantidades de helado, y con un bol de acero inoxidable extraíble para una textura homogénea.
- Pros: no necesita precongelar, así que podrás preparar helado en cualquier momento.
- Contras: capacidad de 1 litro justa para grandes cantidades.
H.Koenig HF250, una heladera con compresor potente
Por último, cerramos la comparativa de heladeras con otro modelo de H.Koenig. En este caso, es una de las más serias del ámbito doméstico, con compresor y diseñada para ser eficiente incluso con grandes cantidades. Es posible preparar helado para hasta 8 personas en una sola tanda.
- Pros: capacidad de 1,5 litros con potencia de compresor para preparar helados para varias personas del tirón.
- Contras: no es la heladera más práctica de esta selección.
¿Qué heladera es mejor para ti?
Si no sabes cuál es la mejor máquina de helados caseros, te contamos las que tienen más sentido según tus necesidades.
Mejor heladera con compresor
Estas heladeras te ayudarán a no preocuparte por congelar antes y poder preparar un helado cuando, como y donde quieras. Estas son las mejores heladeras con compresor:
- Klarstein FrostFusion.
- H.Koenig HF250.
Mejor heladera para familias
Si sois bastantes en casa y necesitas una máquina de helados caseros con buena capacidad para no preparar helado por tandas, toma nota:
- HKoenig SRB80.
- Moulinex Dolci.
Máquina de helados caseros más versátil
Las mejores heladeras de 2026 son versátiles y pueden hacer más preparaciones además de helado, como yogur, helado, smoothies y más.
- Ninja CREAMi Deluxe NC502EU.
- Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EU.
Mejor heladera calidad-precio
En esta comparativa de heladeras, encontrarás algunas opciones sencillas y con buenas prestaciones sin gastarte un dineral.
- Ariete 642.
- Princess 282605.
¿Qué tener en cuenta antes de comprar una heladera en 2026?
Esto es todo lo que debes tener en cuenta si vas a comprar una heladera en 2026.
Tipo de heladera
- Heladera con compresor: no necesitas precongelar, así que puedes usarla en cualquier momento.
- Heladera sin compresor: tienes que congelar el recipiente entre 8 y 24 horas antes.
Capacidad
- 0,5 – 1 litro: para uso individual o parejas.
- 1-2 litros: formato más habitual para familias.
Tiempo de preparación
- Entre 20 y 60 minutos, según el modelo, en heladeras sin precongelar.
- Súmale el tiempo de congelación en las heladeras que no tienen compresor.
Facilidad de limpieza
- Los modelos ocn piezas desmontables o bol extráible son más prácticos.
- La autolimpieza es una ventaja interesante.
Frecuencia de uso
- Uso ocasional: modelos más básicos o económicos.
- Uso frecuente: mejor invertir en heladera con compresor o mayor capacidad.
Preguntas frecuentes sobre heladeras
¿Cuánto tardas en hacer un helado en casa?
Depende del tipo. En una máquina de hacer helados, peudes tenerlo listo en un periodo de entre 20 y 60 segundos. Si necesitas precongelar el recipiente, se puede alargar hasta 24 horas.
¿Qué diferencia hay entre una heladera con compresor y una sin él?
La heladera con compresor enfría por sí misma y no hace falta que congeles el recipiente antes. Las que no tienen compresor sí que requieren que enfríes el recipiente antes de usarla.
¿Se puede hacer helado saludable en casa?
Sí y, de hecho, es la manera más cómoda de hacerlo. Puedes controlar los ingredientes, usar frutas, bebidas vegetales o reducir la ingesta de azúcares.
¿Sirven para algo más que para helado?
Sí. La mayoría de esta comparativa de heladeras perimiten hacer sorbetes, yogures helados, batidos o granizados, según el modelo.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
