El nombre de Aragón que casi nadie sabe que existe: sólo lo tienen 43 personas en España

Los nombres de origen aragonés están ganando protagonismo en los últimos años y empiezan a consolidarse no solo en Zaragoza, Huesca y Teruel, sino también en otras regiones del país. Este fenómeno sugiere que, con el tiempo, los nombres aragoneses podrían alcanzar una presencia comparable a la de otros ya consolidados como los vascos, catalanes o gallegos. En este contexto, surge un nombre de Aragón vinculado a una ermita ubicada en la capital oscense: Salas.

Se trata de un apellido muy popular en España que, en determinados contextos y entornos concretos, también se utiliza como nombre propio femenino. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas 43 personas en todo el país tienen «Salas» como nombre propio, y todas ellas se concentran en la provincia de Huesca. Se trata, además, de un fenómeno muy reciente, ya que la edad media de quienes lo llevan es de 24,4 años.

El origen de este nombre de Aragón

El origen de este nombre está vinculado a la toponimia. Tal y como recoge el filólogo Alberto Montaner en su estudio sobre apellidos aragoneses, el término procede del plural de «sala», con raíces en el latín tardío y en lenguas germánicas, donde hacía referencia a una vivienda o estancia de cierta relevancia. En Aragón, este nombre también se asocia a distintos enclaves geográficos, como Salas Altas y Salas Bajas, ambos situados en la provincia de Huesca. Además, su uso podría estar relacionado con la Ermita de Nuestra Señora de Salas.

Más allá de este nombre de Aragón, también hay otros vinculados a esta región:

Alodia: Huesca y Zaragoza concentran la mayor parte de las 362 mujeres que llevan este nombre en España. Su origen se vincula a las santas mártires Nunilo y Alodia, ejecutadas en Alquézar en el año 851.

Anayet: un total de 24 niñas, con una edad media de 12,3 años, reciben este nombre inspirado en el antiguo volcán del Alto Gallego.

Ara: la provincia de Huesca reúne la mayor concentración de mujeres llamadas así, aunque también se registra en hombres (59 en toda España). El nombre hace referencia al río aragonés.

Acher: sólo 138 niños llevan este nombre, con una edad media de 5,4 años. Su uso está ligado a la montaña del mismo nombre, con registros puntuales desde finales del siglo XX.

Casbas: la mayoría de personas llamadas Casbas se concentran en Ayerbe, en referencia a una ermita situada a pocos kilómetros de la localidad.

Izarbe: con 598 niñas registradas, su uso creció especialmente entre 2000 y 2010, tomando como referencia una ermita cercana a Anzánigo.

Malena: Muy presente en las nuevas generaciones, con una media de edad de 10,4 años, vinculada a una virgen románica de la ciudad de Huesca.

Santuario de Nuestra Señora de Salas

La Ermita de Santa María de Salas se levanta como un importante santuario mariano en el sureste de la ciudad de Huesca. Se trata de un templo cuya construcción se remonta a comienzos del siglo XIII, vinculado a la tradición devocional de la época y al impulso del mecenazgo de Doña Sancha, esposa de Alfonso II, lo que favoreció su temprana consolidación como centro de peregrinación.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio conserva rasgos del estilo románico, especialmente visibles en la fachada, la portada y la torre. El interior del edificio fue reformado en el siglo XVIII por José de Sofí, incorporando una rica decoración en yeso de estilo barroco. Entre su patrimonio artístico destaca un gran retablo del siglo XVIII dedicado a la Virgen, en el que se conservan dos imágenes marianas en una hornacina: una del siglo XVIII sedente y otra del siglo XIV de tamaño natural.

Los más frecuentes

En la provincia de Huesca, los nombres más frecuentes son: Maria Pilar 3.375, Maria Carmen 2.781, Maria 2.450, Maria Teresa 1.668, Carmen 1.579, Ana Maria 1.451, Pilar 1.451, Laura 1.274, Maria Jose 1.231, Ana 1.187, Maria Isabel 1.083, Maria Jesus 1.065, Marta 1.036, Lucia 1.022, Maria Angeles 1.015, Sara 980, Cristina 971, Elena 967, Maria Dolores 934, Isabel 902, Josefa 900, Maria Luisa 850, Concepcion 792, Rosa Maria 768, Paula 730, Julia 674, Silvia 663, Raquel 646, Mercedes 615, Teresa 607, Beatriz 600, Alba 588, Andrea 535, Montserrat 532, Alicia 529, Patricia 527, Francisca 518, Irene 518, Nuria 499, Ana Isabel 491, Esther 472, Yolanda 468, Susana 463, Maria Elena 450, Josefina 442, Sandra 432, Eva 429, Antonia 423, Maria Josefa 414, Marina 413.

Mientras, en Teruel son: Maria Pilar (2.079), Maria Carmen (1.766), Maria (1.757), Pilar (1.379), Carmen (1.270), Maria Teresa (822), Laura (773), Isabel (744), Ana (673), Maria Isabel (671), Sara (661), Cristina (660), Ana Maria (654), Marta (632), Maria Jose (617), Maria Angeles (616), Lucia (603), Elena (596), Maria Jesus (595), Maria Dolores (578), Raquel (541), Rosa Maria (531), Teresa (508), Concepcion (497), Maria Luisa (450), Paula (449), Josefa (432), Beatriz (426), Manuela (393), Josefina (391), Mercedes (376), Andrea (372), Francisca (372), Alicia (354), Silvia (353), Rosa (348), Irene (347), Alba (342), Julia (340), Angeles (332), Dolores (319), Esther (315), Antonia (300), Nuria (299), Sonia (298), Amparo (290), Eva (290), Ana Isabel (284), Sandra (277), Encarnacion (276).

Finalmente, en Zaragoza son: Maria Pilar (20.182), Maria Carmen (14.253), Maria (9.488), Carmen (6.813), Maria Teresa (6.764), Pilar (6.008), Laura (5.865), Ana Maria (5.656), Maria Jesus (5.439), Maria Angeles (5.373), Marta (5.365), Maria Isabel (5.221), Maria Jose (4.730), Sara (4.656), Lucia (4.576), Maria Luisa (4.557), Raquel (4.175), Cristina (4.165), Ana (4.137), Beatriz (4.089), Isabel (4.026), Elena (3.941), Paula (3.657), Concepcion (3.444), Rosa Maria (3.424), Silvia (3.182), Maria Dolores (3.078), Ana Isabel (2.997), Mercedes (2.874), Patricia (2.754), Alicia (2.676), Irene (2.630), Julia (2.623), Alba (2.507), Andrea (2.452), Susana (2.410), Sofia (2.325), Natalia (2.242), Josefa (2.199), Yolanda (2.166), Teresa (2.151), Maria Elena (2.118), Ines (2.033), Ana Cristina (2.003), Angeles (1.982), Eva Maria (1.952), Sandra (1.932), Maria Mar (1.903), Maria Mercedes (1.854), Maria Victoria (1.838).