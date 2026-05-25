El PP dice al PNV que si quiere acabar la legislatura de Sánchez «las palabras sólo no valen»

Borja Sémper ha asegurado que «si el PNV cree que esta situación es irresponsable, alargarla también lo es; las palabras solas no valen», ha advertido el portavoz nacional en referencia a las palabras de Aitor Esteban sobre el futuro de la legislatura tras la imputación del expresidente Zapatero.

Tras el Comité de Dirección, Sémper ha señalado que los socios «cada semana que pasan apoyando a Sánchez es una semana más que se manchan de corrupción» y ha añadido que consideran que «tan culpable es quien la hace como quien mira para otro lado».

Sobre posibles contactos con los grupos para presentar una moción de censura, el portavoz popular se ha limitado a subrayar que su partido «lleva toda la legislatura con canales abiertos con todos los grupos del Congreso, salvo con Bildu» y ha recordado que, «si tan irresponsable es alargar esta situación», el miércoles, cuando el Senado vote la reprobación en bloque al Gobierno, los socios de Sánchez «tienen una oportunidad que no deberían desaprovechar».

Además, ha querido dejar claro que «el foco político debe estar en el Gobierno», sobre las acusaciones a Zapatero «y no en la calle Génova». «Que nadie espere que el PP haga cosas extravagantes», ha avisado, antes de añadir que el partido actuará «con cabeza, sensatez y pensando en el interés general».

Sémper ha considerado «alarmante» el informe de la UDEF que sitúa a Zapatero como presunta cabeza de una red organizada de tráfico de influencias: «Por primera vez en nuestra historia, un expresidente está investigado por corrupción y la respuesta del Gobierno es negar, atacar, victimizarse y señalar a jueces y periodistas».

La vivienda, «la verdadera prioridad nacional»

El otro gran asunto que ha abordado el Comité de Dirección ha sido la vivienda: “Desde que Sánchez llegó a La Moncloa, ha pasado de ser el decimosexto problema de los españoles a ser el primero por la falta de soluciones», ha criticado Sémper. «Esta es la verdadera prioridad nacional», ha zanjado.

Creen los populares que la principal razón de esta situación es la ley de vivienda, «impulsada por el Ejecutivo» y que ha «destruido oferta e incrementado precios». En sus tres años de vigencia, el PP cifra en 130.000 viviendas menos en el mercado del alquiler, y ha anunciado que Feijóo estará en Sevilla el martes en un acto dedicado monográficamente a la vivienda.

En esta materia, el portavoz ha reivindicado el plan que tiene su partido para impulsar la construcción de un millón de casas en una legislatura, «liberando suelo e impulsando el mercado, con menos trabas e impuestos y con mayor seguridad jurídica» para propietarios e inquilinos.

Ante este escenario, Sémper evidencia que «frente a la degradación del sanchismo, Feijóo ofrece una alternativa de «limpieza, estabilidad y respeto institucional» con un Gobierno que entiende que la política exige «ejemplaridad, límites y rendición de cuentas»