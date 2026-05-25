Jonathan Andic se está jugando la herencia del imperio de Mango. Si finalmente fuera procesado y condenado, Andic perdería sus derechos sucesorios ya que el Código Civil de Cataluña considera indignos de suceder a aquellos que cometan delitos graves contra sus ascendientes. El hijo del fundador del imperio de Mango está investigado por el homicidio de su padre cuando ambos daban un paseo por una zona escarpada de Monserrat en el año 2024.

La indignidad sucesoria en Cataluña está regulada en su Código Civil y es una sanción legal que priva a una persona de su derecho a heredar por haber cometido actos graves contra el fallecido o su familia. Un condenado sería indigno de suceder si es condenado por sentencia firme por el homicidio o la tentativa de homicidio de su pareja, descendientes o ascendientes.

El código también deja sin herencia a aquellos condenados por agresiones y delitos graves tales como lesiones graves, torturas, contra la libertad, la integridad moral o la libertad sexual, cometidos contra el causante o su familia directa.

Si ya cobró la herencia, debería devolverla

Jonathan Andic entraría dentro de esos supuestos si finalmente hay juicio y es condenado por el homicidio de su padre, Isak Andic. También si se demostrara que ha habido coacción o fraude testamentario, en el caso de haber impedido, forzado o engañado a su padre para que otorgara, modificara o revocara su testamento, así como haber ocultado, destruido o alterado maliciosamente el mismo.

La indignidad, y por tanto la imposibilidad de heredar, solo afecta a la persona que comete el delito y no perjudica a sus propios hijos o descendientes, quienes podrán heredar en su lugar. Eso sí, si Jonathan Andic fuera condenado, tendría que devolver la herencia si ya la ha recibido y se le considerará poseedor de mala fe.

El apoyo de la familia

La indignidad no se aplica de forma automática. Debe ser solicitada por otros herederos del condenado y declarada por un juez en un proceso judicial, algo bastante improbable en el caso de Jonathan Andic ya que la familia del acusado del homicidio de su padre ha cerrado filas en torno a él. Jonathan Andic goza del apoyo y de la confianza de sus hermanas, familiares y entorno empresarial.

«No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él», así ha resumido la familia del fundador de Mango su situación respecto a la acusación de homicidio contra el hijo primogénito del fundador.

La familia Andic siempre ha defendido la inocencia de Jonathan. Ya en octubre de 2025, cuando los Mossos situaron al primogénito como único sospechoso del homicidio de su padre, la familia trasladó este otro comunicado para dejar las cosas bien claras: «La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic».