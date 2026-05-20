El «odio hacia su padre» y su «obsesión por el dinero» son, según el auto judicial, los motivos que empujaron a Jonathan Andic a asesinar a su padre Isak Andic, el millonario fundador de Mango. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra, el presunto homicida cocinó a fuego lento un odio creciente hacia su propio padre después de que en a partir del año 2015 le quitara el mando de las empresas por los malos resultados cosechados.

El auto de 17 páginas del caso también menciona la obsesión por el dinero como otra de las razones fundamentales detrás del homicidio de Isak Andic, cuando paseaba junto a su hijo por el monte Collbató (en el Baix Llobregat) el 14 de diciembre de 2024.

Según los investigadores, la presunta mala relación entre padre e hijo también es producto de «la obsesión del acusado por el dinero». Una fijación que llegó hasta el punto de pedirle una herencia en vida a su padre, que según el auto judicial, este se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con su hijo.

El odio a su padre

Según el auto, desde entonces Jonathan Antic ejercía «manipulación emocional» sobre su padre Isak Antic para conseguir sus objetivos económicos hasta «haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte», y culpabilizar de su situación a su padre.

Pretendía, explica el auto judicial que le diera la herencia en vida o que «la figura del padre deje de existir de pensamiento y en vida».

El origen de este odio, son las malas relaciones personales, familiares y personales que desencadenó la crisis empresarial que sufrió Mango en el año 2015 cuando Isak Andic tuvo que destituir a su hijo del mando de las empresas y colocar a otra persona en su lugar.

Obsesión por el dinero

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, concluye que hay indicios de que su hijo Jonathan lo mató de forma «premeditada» por su «obsesión con el dinero», cuando averiguó que el padre iba a cambiar el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda a los necesitados.

El análisis de las conversaciones rescatadas de los teléfonos móviles de los implicados, deja entrever que en el año 2024 Jonathan Andic fue conocedor de que su padre quería cambiar el testamento creando una fundación para ayudar a las personas necesitadas.

«Es en ese momento que se produce un cambio notable» en el acusado, «pretende reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta», determina la juez. Y es entonces, según el auto, cuando el padre, en un intento de reconciliarse con su hijo, acepta la excursión que Jonathan Andic le propone para hablar los dos solos, en la que el padre terminó perdiendo la vida en diciembre de 2024.