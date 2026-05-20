Sánchez tira de la guerra de Irak y el fin de ETA para una defensa numantina de Zapatero: «Lecciones de ustedes, ni una»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado el fin de la banda terrorista ETA y la guerra de Irak para construir una defensa numantina a José Luis Rodríguez Zapatero tras la imputación de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el caso Plus Ultra. «Lecciones de ustedes, ni una», le ha dicho el jefe del Ejecutivo a Alberto Núñez Feijóo, tras mostrar todo su «apoyo» y «respeto» a la figura de Zapatero.

«Zapatero no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, el presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA», ha afirmado Pedro Sánchez este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, tras asegurar que muestra «toda su colaboración con la Justicia, pero también pide «todo el respeto a la presunción de inocencia» y que «el presidente Zapatero» cuenta con «todo» su apoyo tras la imputación.

Volviendo a la defensa a ultranza a Rodríguez Zapatero con ETA y la guerra de Irak como escudos, Sánchez ha destacado que «eso es lo que hizo» el ex presidente imputado «cuando estuvo gobernando en este país». En la misma línea, se ha dirigido a Núñez Feijóo asegurando que «lecciones de quiénes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar» no aceptará «ninguna».

Ya en su segundo turno de réplica con Feijóo, Sánchez le ha dicho al líder del PP que «si quiere mirar a la corrupción, mírese al espejo, o recuerde las fotos que tiene de su pasado». Segundos después, el líder socialista, orgulloso, ha aseverado que «en 2027 habrá elecciones, y si los españoles quieren, aquí seguiremos ocho o cuatro años más haciendo avanzar a España».

Feijóo castiga a Sánchez

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la relación de este con el Gobierno de Sánchez ha marcado la intervención de Alberto Núñez Feijóo este miércoles en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición le ha dicho a Sánchez que el martes «un juez imputó a su faro moral», en referencia al presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, y ha repasado los delitos referentes a la investigación.

Feijóo, que ha preguntado a Sánchez «qué hace todavía ahí manchando un día más la Presidencia del Gobierno de España», ha respondido a la primera intervención y defensa del jefe del Ejecutivo a Rodríguez Zapatero cuestionando «cuánto podrá aguantar sin negar también» al ex presidente, como hiciera antes con «Ábalos» o con «Súper Santos Cerdán».

«Sólo hay que leer el auto para darse cuenta de que, sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir, ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno. Nadie», ha añadido Núñez Feijóo, que asegura que «la clave de todo» es que el actual presidente del Gobierno «nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia».