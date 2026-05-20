Juanjo Fraile, escritor, tras superar un cáncer: “Nos han enseñado a hacer de todo… menos a estar”

Juanjo Fraile (Santander, 1973) publica su tercer libro, ‘El viaje: hacia el despertar consciente’, que se presenta como un método práctico para combatir el agotamiento mental contemporáneo. Este empresario y comunicador invita a sus lectores a «vivir a lo ancho», ampliando la conciencia, recuperando la presencia y cambiando la forma de mirar la experiencia diaria. Este es el tercer libro que publica tras superar un cáncer y después de haber sacado a la calle ‘La magia de la gratitud’ e ‘Inspirarte’.

Juanjo Fraile Calderón lleva años siendo tendencia después de haber puesto en marcha iniciativas en el mundo de la comunicación estratégica, la innovación en el aprendizaje y el uso de la tecnología e internet. Fundador de Talentya, el ágora en innovación creativa y desarrollo personal más innovador del mundo hispano, acumula más de 25 años profundizando en conocimientos y técnicas de mejora personal.

Durante ese viaje, un cáncer le hizo parar hace unos años y ahí surgieron sus dos primeros libros: ‘La magia de la gratitud’, publicado en el año 2020, e ‘Inspirarte’, que salió a la venta en 2022. Un año más tarde, incluso estrenó ‘Vivir a lo ancho’, un espacio de conversaciones que el empresario comenzó a emitir en Podium Podcast.

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«En determinado momento, mi vida cambia. ¿Por qué cambia? En mi caso concreto, porque tuve un cáncer. Tengo un cáncer. Con el cáncer viene una bofetada que, bien interpretada, es un regalo y, mal interpretada, es un disgusto. Y la vida, al final, pues incuestionablemente te hace pasar disgustos para tratar de entenderlos y para que, de nuevo, vuelvas a elegir», dijo sobre su enfermedad en una entrevista concedida en su día a la página web de Telecinco.

El último libro de Juanjo Fraile

‘El viaje: hacia el despertar consciente’ es el título del último libro publicado por Juanjo Fraile, que plantea un método práctico en cinco etapas para reducir el agotamiento mental, la ansiedad y el ruido interior sin huir de la vida cotidiana.

«Lejos de ser un manual de motivación o una obra teórica, El Viaje se plantea como un recorrido interior estructurado, diseñado para acompañar al lector en la gestión del agotamiento mental, la ansiedad y la sensación de vacío que atraviesan a una parte creciente de la sociedad contemporánea», se puede leer en la nota de prensa oficial en el que se anuncia la puesta en venta de este libro.

«Nos han enseñado a hacer de todo… menos a estar», dice el autor sobre este nuevo libro en el que se ensalza el lema de «vivir a lo ancho». Para seguir esta filosofía de vida, este libro ofrece un método de despertar consciente en cinco etapas en las que se combinan la reflexión, experiencias personales, ejercicios concretos y prácticas de observación y meditación aplicables a la vida cotidiana. «Su objetivo no es cambiar la vida del lector, sino cambiar la forma en la que este la mira», apuntan desde la editorial.

«Lo mejor que puedo decir de El Viaje es que es el libro que me habría gustado escribir a mí», dice sobre este libro Pablo d’Ors, escritor y sacerdote, y una de las voces más reconocidas del pensamiento espiritual contemporáneo. ‘El viaje: hacia el despertar consciente’ está disponible en formato papel y digital a través de Amazon, para todo el mercado hispanohablante.