Zapatero mintió en el Senado: sí conocía a los clientes de la instrumental que pagó 239.755 € a sus hijas

El ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por delitos de corrupción por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, mintió en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y sus ramificaciones el pasado 2 de marzo pese a estar obligado por ley a decir la verdad.

El auto de imputación conocido este martes pone de relieve múltiples mentiras de Zapatero en dicha comisión de investigación del Senado, donde, por ejemplo, dijo que no conocía a los clientes de la empresa instrumental Análisis Relevante SL, de la que era consultor, que no había cobrado ninguna comisión o que no tenía ninguna relación con sociedad alguna en el extranjero, entre otras falsedades.

En un momento de aquella comparecencia en el Senado, y a pregunta del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, Zapatero señaló: «No lo sé, desconozco quiénes son los clientes de Análisis Relevante». Sin embargo, el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional contradice por completo esta versión y pone de relieve que el ex presidente estaba perfectamente al tanto de quiénes eran esos clientes de la empresa de Julito Martínez Martínez que luego pagó 239.755,01 euros a la agencia de marketing de las hijas de Zapatero.

Tanto es así que el instructor detalla que «en conversación de fecha 6.07.2021 José Luis Rodríguez Zapatero remite a Julio Martínez Martínez dos archivos de Excel en un breve espacio temporal, el primero denominado ‘LISTA AR OK.xlsx’ y el segundo ‘direcciones email JM xlsx’», donde «figura un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos».

Estos destinatarios, explica el juez, «son clientes de la mercantil Análisis Relevante SL, teniendo suscrito un contrato de asesoramiento por el que esta empresa debía remitirles mensualmente un informe, que se correspondería con el que distribuye Whathefav SL».

Entre estos clientes se encuentran, entre otros, Alejandro Fernández (representante de Grupo Aldesa); Francisco Flores (relacionado posteriormente con Softgestor), y Domingo Amaro Chacón (Inteligencia Prospectiva-Alaska Limitada). «Estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística», añade el juez.

Sobre el modus operandi de esta trama y a partir de los correos electrónicos de octubre de 2022 extraídos del ordenador de Julio Martínez Martínez, el auto recoge que la forma de actuar era que «los informes de la sociedad Análisis Relevante son inicialmente enviados por Sergio Sánchez a Laura Rodríguez, Fernando Castañeda, Víctor García, estos últimos con correo electrónico con dominio Whathefav, y a Julio Martínez Martínez». Sergio Sánchez es un ex alto cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

«Una vez que Whathefav SL -prosigue el auto- ha finalizado el proceso de maquetación del informe, este es enviado por esta sociedad a un listado de clientes o destinatarios del que ya disponían previamente y que, de forma posterior al envío, es remitido a Sergio Sánchez para su revisión, como se señala expresamente, por si fuese necesario incluir a alguien más».

Por tanto, concluye el juez, «los informes no son remitidos al listado de dientes o destinatarios por la empresa que encarga el trabajo, esto es, Análisis Relevante SL, sino que son distribuidos por la sociedad encargada de su maquetación, Whathefav SL».

A juicio de Calama y los investigadores de la UDEF, la labor de Whathefav SL, la agencia de marketing de las hijas de Zapatero, consistía «en la maquetación de unos informes que a priori ya estarían elaborados».

Junto a ello, el juez apunta que, tal y como se establecía en el contrato de prestación de servicios, Whathefav SL tenía «por objeto la promoción y posicionamiento de la imagen de Análisis Relevante SL en el mercado de empresa, finalidad que difícilmente podría alcanzar la propia mercantil, ya que ni tan siquiera interviene en la remisión de los informes a sus propios clientes», advierte el instructor.

Por tanto, las tareas ejecutadas por Whathefav SL eran «labores de maquetación sobre informes ya elaborados», insiste el juez. «Todo ello permite inferir que esta mercantil es utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica», remarca.

En este contexto, el juez destaca que «José Luis Rodríguez Zapatero lleva a cabo participación activa y directa en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante SL, tal y como se constata a través de un chat grupal, denominado «AR», creado por Sergio Sánchez «dos meses después» de la constitución de la mercantil Análisis Relevante SL, en el que figuran como participantes Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante SL, Javier de Paz, ex consejero de Telefónica, su hija, Silvia de Paz, José Luis Rodríguez Zapatero y Sergio Sánchez.

Más negaciones de Zapatero en el Senado

De igual modo, Zapatero negó en su comparecencia en el Senado haber cobrado comisión alguna por su mediación en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez el 9 de marzo de 2021.

Una versión que queda desmontada en el auto del juez Calama. Aquí se dice que toda esta «ilícita actividad es conducida por José Luis Rodríguez Zapatero, a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse de las actividades de la trama».

Se da la circunstancia de que Análisis Relevante SL cobró de Plus Ultra -la compañía aérea que recibió 53 millones de euros públicos como rescate durante la pandemia- y otras tres empresas una serie de fondos que, en su mayoría, «terminaron en el entorno de Zapatero», según el auto del juez.

Y es que, además de los 239.755,01 euros que Análisis Relevante pagó a la empresas de las hijas de Zapatero, la sociedad instrumental de Julito Martínez también abonó 490.780 euros al ex presidente. En total, 730.535 euros fueron destinados a la familia del ex secretario general del PSOE a través de dicha mercantil. Por medio de otras entidades, relacionadas con China, esta cifra se elevó a casi 2 millones.

«Ni en Kuala Lumpur»

En cuanto a esa «constitución de sociedades en el extranjero», a la que alude el juez, Calama expone que Zapatero habría ordenado además la creación de una sociedad en Dubái para canalizar parte del dinero fuera de España y sin dejar rastro, una operación que el magistrado vincula también con un posible delito de blanqueo de capitales.

En cambio, en la comisión de investigación del Senado, Zapatero afirmó: «No tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad, ni aquí, ni en ningún sitio del mundo, ni en Kuala Lumpur», aseguró en respuesta a la senadora de UPN María Caballero. Cabe reseñar que mentir en una comisión de investigación en las Cortes está tipificado como un delito de falso testimonio.

El instructor incide en que Zapatero «impartió instrucciones para la constitución» de la empresa Landside Dubai Fzco -también denominada Landside Middle East Fzco-, íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada igualmente por Julito Martínez Martínez.

Idella había suscrito previamente con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate público, es decir, 530.000 euros. El contrato lleva fecha de 19 de enero de 2021. Apenas una semana después, el 26 de enero, se iniciaron las gestiones para constituir la offshore Landside en Dubái.

El juez señala que no hay constancia del pago en España, lo que refuerza «la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español», apostilla.