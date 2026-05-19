El presidente de Plus Ultra admitió el pago de comisiones: «Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín»

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, reconoció en un mensaje privado que la aerolínea estaba dispuesta a pagar comisiones ilegales para conseguir el rescate público de 53 millones de euros que finalmente le concedió el Estado en 2021.

La frase, recogida literalmente en el auto del juez José Luis Calama de este martes, forma parte de un voluminoso expediente judicial que ha llevado al magistrado instructor a imputar al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El auto, de 85 páginas, reconstruye con minuciosidad los movimientos de una red que el juez describe como una «estructura organizada y estable» liderada por Zapatero y orientada al «ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras».

Todo comenzó el 30 de marzo de 2020, cuando los directivos de la aerolínea venezolana buscaban desesperadamente financiación pública en plena pandemia. Ese día, Martínez Sola envió un mensaje a Rodolfo Reyes, accionista de facto de la compañía, en el que resumió con lacónica crudeza la estrategia acordada: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín.»

Días antes, el mismo Reyes había fijado el horizonte moral de la operación en otro mensaje: «El fin justifica los medios.»

La frase no era retórica. Según el instructor, los directivos de Plus Ultra habían iniciado contactos con el entorno de Zapatero apenas días antes, el 23 de marzo de 2020, para buscar acceso político a las ayudas del Estado.

El intermediario fue Ramón Gordils, quien respondió al accionista Rodolfo Reyes: «Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP».

«El puente con ZP»

El puente con Zapatero se estableció a través de Manuel Aarón Fajardo García, descrito por los propios investigados como «la pieza de ZP en Venezuela». El 28 de abril de 2020, Reyes comunicó a Martínez Sola: «Acaba de hacerse el puente con ZP.» Al día siguiente, el vicepresidente de Plus Ultra contactó con Fajardo «de parte de Ramón Gordils».

La conexión funcionó. El 16 de mayo de 2020, Fajardo indicó a Martínez Sola que se pusiera en contacto con Julio Martínez Martínez, presentado como el interlocutor directo de Zapatero. «Él te va ayudando», escribió Fajardo, precisando que el equipo lo formaban «el amigo» Martínez Martínez –el socio de Zapatero– y él mismo.

Celebración por todo lo alto

La conexión funcionó con una eficacia que los propios investigados celebraron sin disimulo. El 22 de julio de 2020, un día después de que el Gobierno estableciera el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), directivos de Plus Ultra se reunieron en el Ministerio de Transportes con el secretario de Estado Pedro Saura. Tras la reunión, el director financiero Roberto Roselli envió un mensaje a los accionistas que el auto reproduce íntegramente: «Lógicamente, se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones.» Reyes respondió sin ambages: «Sí, bro [brother, hermano en inglés]. Nuestro pana Zapatero detrás.»

La transacción quedó formalizada el 30 de julio de 2020, cuando Plus Ultra suscribió un contrato de asesoramiento con Análisis Relevante SL, sociedad controlada por Martínez Martínez, por 6.050 euros mensuales durante doce meses. Era, según el juez, mera cobertura documental para los pagos pactados.

Durante los meses siguientes, los directivos de la aerolínea presionaron reiteradamente para que Zapatero acelerase la tramitación del expediente en la SEPI.

Roselli llegó a plantear en un audio de septiembre de 2020 si sería conveniente que «Zapatero hable con alguien en la SEPI». Martínez Sola exigió a Martínez Martínez que él o Zapatero sacaran «aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad».

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el rescate. La celebración fue inmediata y reveladora. En un restaurante donde coincidieron Martínez Sola, Roselli y Martínez Martínez, este último bromeó sobre los gastos de la comida señalando que «la SEPI no aprueba esos gastos».

Roselli le tranquilizó: «Tranquilo, eso sale del 1%.» La referencia era al contrato por el que la sociedad de Martínez Martínez debía cobrar 530.000 euros. «Entonces, aprobado», zanjó este.

Red societaria investigada

El auto detalla un entramado societario cuya función, según el instructor, era canalizar dinero hacia Zapatero con apariencia de legalidad. Análisis Relevante SL recibió pagos de Plus Ultra por 301.290 euros y transfirió a su vez 490.780 euros a la cuenta personal del ex presidente entre 2020 y 2025. Whathefav SL, cuyas administradoras son las hijas de Zapatero, recibió otros 239.755 euros adicionales.

El papel de Gertru Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de Zapatero en la calle Ferraz 35 de Madrid, ha resultado especialmente comprometedor.

Los correos intervenidos muestran que coordinaba con Cristóbal Cano la emisión de facturas ficticias, preguntando qué conceptos debían consignarse y si debía «poner más importe». El propio Martínez Martínez, cuando la situación se tensó por impagos, llegó a ofrecer sin pudor: «Facturo por donde quieras».

La naturaleza del entramado quedó igualmente al descubierto en una conversación en la que uno de los investigados describió a Martínez Martínez con una frase tan escueta como reveladora: «Julio es el banco del jefe».

Y la relación entre el intermediario y los directivos de Plus Ultra dejó de ser cordial cuando el dinero se retrasó. En un audio remitido a Martínez Martínez, Roselli se lo reprochó abiertamente: «Sólo me llamas para cobrar.»

El entramado incluía además una sociedad constituida en Dubái, Landside Dubai Fzco, participada al cien por cien por la española Idella Consulenza Strategica de Martínez Martínez, creada presuntamente para recibir en el extranjero el pago del rescate y eludir así su trazabilidad en España.

Zapatero fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011. Desde entonces ha desarrollado una intensa actividad internacional que, según el auto, le habría reportado más de 1,9 millones de euros canalizados a través de la red investigada. Tiene ahora tres días para interponer recurso de reforma y cinco para el de apelación. Y una citación el 2 de junio a las 09:00 horas en la planta sexta de la Audiencia Nacional que, esta vez, no ha podido fijar él.