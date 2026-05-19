Zapatero lo niega todo: «Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y convicción»

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha difundido un vídeo este martes, horas después de conocerse que la Audiencia Nacional le ha imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en el marco del denominado caso Plus Ultra. El que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 lo niega todo: «Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y convicción», ha dicho, en el comunicado.

«Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado», ha iniciado Zapatero en un vídeo compartido con los medios de comunicación. En el mismo, también ha expresado su «disposición a colaborar con la Justicia».

«Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad», se ha defendido el ex presidente del Gobierno, alegando que su «actividad privada y los ingresos y remuneraciones» que ha obtenido «han sido declarados, vía IRPF, con absoluta transparencia y legalidad».

«Además de ello, quiero reafirmar, con toda contundencia, que jamás he realizado una gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración», ha añadido Rodríguez Zapatero, que incide en reafirmar, de nuevo «con toda contundencia», estas afirmaciones.

«Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción», ha completado el ex presidente socialista, que asegura que «en los próximos días» atenderá a los medios de comunicación.

¿Por qué imputan a Zapatero?

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, considera al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». El magistrado ha levantado el secreto de las actuaciones y ha ordenado simultáneamente el registro de su oficina y de otras tres mercantiles vinculadas a la red.

El auto describe, en sus 85 páginas, una estructura «estable y jerarquizada» cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

La trama habría utilizado «sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos» para «ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».