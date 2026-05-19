Moncloa lanza un bulo para defender a Zapatero: atribuye la denuncia a Manos Limpias cuando la inició la Fiscalía Anticorrupción

El Gobierno de Pedro Sánchez ha atribuido a «una denuncia de una organización ultra, Manos Limpias», el inicio de la investigación contra el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, cuando realmente fue citado tras un informe de la Fiscalía Anticorrupción. Así lo ha expresado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el día en el que la Audiencia Nacional ha imputado a Zapatero.

«El origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias», ha manifestado la también ministra de Inclusión. Sin embargo, cuando hasta en dos ocasiones, los periodistas presentes en la sala de prensa de Moncloa le han corregido, asegurando que la investigación parte de la Fiscalía Anticorrupción, Saiz ha evitado rectificar. En su lugar, se ha limitado a asegurar que el Gobierno «colabora con la justicia en todo momento en que respeta y que cree que la justicia hará justicia».

«Presunción de inocencia»

«Yo, como jurista, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia sin perder de vista el principio fundamental de presunción de inocencia», ha abundado.

Además, la portavoz del Ejecutivo ha expresado su cariño personal hacia el ex presidente: «A Zapatero le tengo tanto afecto como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban». La ministra ha hecho alusión al vuelco electoral que se produjo en las elecciones de 2004 después del trágico atentado del 11 de marzo en Madrid, en el que murieron 190 personas y hubo cerca de 2.000 heridos.

En la misma línea que el PSOE, Elma Saiz ha alabado la figura del ex jefe del Ejecutivo. «Fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos y justicia social y que gracias a su liderazgo se logró derrotar a ETA», ha valorado la política socialista.

A su vez, Saiz ha trasladado «tranquilidad, confianza, prudencia y respeto a la justicia». En todo caso, ha defendido la limpieza de los rescates realizados durante la pandemia como «préstamos que se han dado a las aerolíneas en un momento complicado». «Salvaron empresas y empleos y se hicieron procedimientos similares en países de nuestro entorno», ha subrayado. Además, ha puesto en valor que los que cataloga como «procedimientos pulcros y transparentes» fueron «autorizados por la Comisión Europea y validados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas».

Zapatero podría enfrentarse a una condena de hasta 19 años de cárcel por los cuatro delitos que se le imputan en el caso Plus Ultra. Por organización criminal son hasta ocho años, por blanqueo de capitales son seis años, por tráfico de influencias dos años y por falsedad documental otros tres años.

«Líder de una trama organizada»

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera a Zapatero como «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Según la investigación, habría recibido casi dos millones de euros a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.

Las palabras del Consejo de Ministros van en la línea con la vehemencia con la que el PSOE ha respondido a esta noticia. Desde Ferraz han trasladado que «la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado sus avances» sociales.

Además, enmarcan la imputación de Zapatero en la conjura de los jueces y la derecha contra el partido. «El que pueda hacer, que haga», aseguran, en alusión a la frase del predecesor de Zapatero, el popular José María Aznar, que animó a quien «que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva» tras tachar a Sánchez de un «peligro para la democracia».