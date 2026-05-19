Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, Isak Andic, por el homicidio de su padre, que murió el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat, durante una excursión a pie. El empresario de 40 años está siendo trasladado a los juzgados de Martorell, donde se le tomará declaración. Él siempre ha defendido que la muerte de su padre fue accidental.

Después de más de un año de investigación, por parte de los Mossos d’Esquadra, se atisbaron contradicciones en las declaraciones de Jonathan Andic, que era el único testigo presencial del fallecimiento de su padre. Isak Andic se precipitó por un desnivel de más de 100 metros mientras caminaba con su hijo, en una caída que provocó su muerte.

La investigación comenzó el 14 de diciembre, mismo día de la muerte de Isak Andic, y en primera instancia, después de la autopsia preliminar y de tomar declaración a Jonathan, se consideró que el deceso se había producido por un accidente típico de senderismo. Como resultado de esta investigación, la juez archivó de manera provisional la causa, debido a la ausencia de indicios de criminalidad.

Dos meses después, en marzo, la juez reabrió el expediente por orden judicial y comenzó una segunda fase de la investigación. La ausencia de testigos independientes y lo extraño del accidente llevaron a profundizar en otra línea, que ha llevado a la detención del principal sospechoso, Jonathan Andic, adelantada por La Vanguardia.

Portavoces de la familia Andic han afirmado este martes que Jonathan se encuentra declarando este martes por la mañana, en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024. «En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias», han añadido, en un comunicado.