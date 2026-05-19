El Barça cruza los dedos para que el Mallorca descienda y poder fichar barato a Muriqi

El Barça no desperdicia cualquier oportunidad que haya en el mercado de fichajes para sacar ventaja de todo lo que rodea al resto de equipos. Con Lewandowski ya fuera del equipo, el club azulgrana sondea su sustituto la próxima temporada y hay varios nombres en la lista que gustan mucho. En primer plano aparecen nombres como Julián Álvarez y Joao Pedro, pero también otras opciones más low cost como la de Vedat Muriqi.

El Mallorca podría descender este fin de semana a Segunda División y eso le obligaría a dar salida a muchos futbolistas después del desbarajuste económico que supone bajar de categoría. Una venta muy dolorosa para el club balear sería la de Muriqi, estrella absoluta del equipo. Delantero con experiencia, que conoce la Liga y un perfil similar al polaco. 22 goles suma esta temporada, en pelea directa con el Pichichi con Mbappé. Un perfil de delantero que gusta a Hansi Flick, y especialmente si no supone un gran esfuerzo económico para traer incluso a otro nueve. Fondo de armario de calidad.

Pagaron ocho millones al Lazio en verano de 2022, pero su precio de salida podría ser incluso inferior a cuatro kilos dada las circunstancias. Muriqi vería con buenos ojos seguir jugando en Primera División, y más en un equipo como el Barcelona. Un reto a sus 32 años para ganar títulos y unirse a un proyecto que está en crecimiento con Flick. Hasta la próxima semana, y en caso de que Mallorca no obre el milagro, el kosovar no abrirá la puerta de salida.

Ya de hecho hubo un guiño esta temporada del Barça cuando se enfrentó al Mallorca, donde hizo una comparación en redes sociales entre Lewandowski y Muriqi, mensaje al que reaccionó: «Hay pocos delanteros que compitan con Lewy…Y yo no soy uno de ellos, pero gracias», expresó en su perfil de Twitter. Por ahora no hay contactos con ningún delantero. El Barça esperará a la próxima semana para acotar la lista y hacer un plan de ruta para ver qué operación es más viable. Lewandowski se marcha dejando un agujero enorme de un veterano que aportaba galones al vestuario. La búsqueda de un 9 ha comenzado, y Muriqi será un candidato.