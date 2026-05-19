El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, da otro paso en el desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña: fulmina a la unidad de élite de rescate subacuático de la Costa Brava. Así consta en un documento interno al que ha tenido acceso OKDIARIO. Ahora, en toda la comunidad autonómica catalana sólo queda el Grupo especial de actividades subacuáticas (GEAS) de Barcelona, integrado por 9 efectivos.

El desmantelamiento del Geas de Estartit (Gerona) ha sido progresivo. El puesto era de seis plazas, integradas por un mando y seis agentes, pero Interior dejó de cubrir las vacantes y durante años ha tenido al grupo bajo mínimos, con tan sólo dos miembros: un mando y un guardia civil. Ahora, finalmente, consuma su eliminación total.

La decisión fue comunicada el pasado 28 de abril por el coronel jefe de la sección al general de Cataluña y éste a su vez lo ha notificado a la unidad afectada. La decisión de esta supresión se justifica alegando «razones operativas». Sin embargo, en el Cuerpo, entre los agentes, no se creen tal argumentación.

Nueva cesión al separatismo

La noticia ha sentado «muy mal» entre los agentes. Entienden que se trata de «una maniobra del Gobierno para contentar al independentismo», que sostiene a Pedro Sánchez con siete votos.

«Es una nueva cesión al separatismo catalán, que quiere la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña», sostiene Alfonso Merino, líder de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cataluña. Advierte que la falta de efectivos de todas las especialidades en esta comunidad autónoma pone «en grave riesgo la seguridad nacional y la seguridad ciudadana».

Además, denuncia que el GEAS es una unidad «muy necesaria» en Gerona, donde ha venido desarrollando «una gran labor», como queda patente en sus cientos de diligencias, y que la decisión del desmantelamiento supone que para cualquier incidente que ocurra en la demarcación de Gerona, la llegada de efectivos desde Barcelona tendrá un retardo de dos horas en las actuaciones, «un total despropósito», lamenta indignado Merino.

La importante misión que desarrolla

Los GEAS de la Guardia Civil son unidades de élite especializadas en misiones en el mar que tienen la importante misión de la búsqueda y el rescate de personas, entre otras funciones.

El cadáver de la joven Diana Quer fue sacado de un pozo por dos agentes del GEAS. También fue sonado el trabajo de sus efectivos en la búsqueda del cuerpo de la joven Marta del Castillo en el río Guadalquivir. Igualmente, saltó a primera plana la imagen de uno de sus agentes sumergido en las aguas fecales de una depuradora buscando el cadáver del pequeño Gabriel Cruz, más conocido como El Pescaíto.

Entre las misiones del GEAS también destaca el reconocimiento, seguridad y protección de personalidades, instalaciones, embarcaciones, obras u objetos en el agua; y la vigilancia, prevención y protección del patrimonio cultural, histórico y natural sumergido, como, por ejemplo, el que atesora Gerona, en las islas Medas, y que ahora se queda sin ella.

Además, realiza labores de reconocimiento y seguridad en competiciones o actividades lúdicas en el medio marítimo, así como de búsqueda y localización de artefactos explosivos. También tiene funciones propias de Policía Judicial y efectúa demoliciones subacuáticas. Los miembros de esta especialidad de la Guardia Civil, creada en 1981 y desplegada por todo el territorio nacional, operan bajo una altísima preparación física y técnica.

Agentes como moneda de cambio

«Esta decisión es un paso más en la demolición del Estado y de la Guardia Civil en Cataluña», recalca el responsable de la AUGC en esta comunidad autónoma, criticando que los agentes siempre sean «moneda de cambio» en pactos políticos, y que «prevalezcan las decisiones políticas sobre la operatividad».

En este sentido, indica que los postulados del separatismo catalán han sido asumidos por el Ejecutivo catalán actual, en manos de Salvador Illa (PSC), quien gobierna con el apoyo de ERC. «Los gobiernos de turno, tanto catalán como central, nos maltratan sistemáticamente, no atendiendo las propuestas de mejora tan necesarias para incentivar el arraigo de los agentes en Cataluña», sostiene Alfonso Merino.

Como recientemente ha informado OKDIARIO, Marlaska tiene sin cubrir el 25% de las plazas de la Guardia Civil en Cataluña. Faltan nada menos que 1.157 agentes, según los datos reconocidos por el propio Ministerio. Sólo hay 2.969 guardias civiles cuando debería haber más de 4.000. En concreto, 4.127.

Y más menguará en efectivos si se consuman los pactos del Gobierno con Illa, que suponen la entrega a los Mossos d’Esquadra de competencias propias del Estado como los puertos, aeropuertos y fronteras. Una situación que tiene a los agentes en un sinvivir, con la zozobra de ser expulsados de este territorio.

De momento, Marlaska ya ha entregado a los Mossos y agentes forestales las competencias del Seprona de la Guardia Civil, produciéndose el pasado mes de diciembre la estampa de que la Generalitat tuviera que pedir a Defensa que desplegara a la UME por la peste porcina, al verse desbordada.

La Policía Nacional, bajo mínimos

El ministro del Interior también está descabezando a la Policía Nacional en Cataluña al no reemplazar a los comisarios que se jubilan, por lo que numerosas comisarías están siendo gestionadas por inspectores jefes e incluso inspectores.

Además, ha reducido casi a la mitad durante sus ocho años de mandato los policías nacionales que investigan en esta comunidad autónoma los delitos cometidos por inmigrantes, el terrorismo y el tráfico de drogas.

La peor situación la sufren los agentes del grupo que investiga los delitos cometidos por africanos de Barcelona, ya que se han visto reducidos en un 70% en los últimos 10 años, y de diez que había, tan sólo quedan tres.

Y mientras la Policía y la Guardia Civil van en retroceso en Cataluña y la carga entre los agentes se incrementa, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con la Generalitat a ampliar la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta 25.000 efectivos de aquí a 2030. Además, los mossos son beneficiados con subidas salariales. Mientras niega la equiparación salarial de la Benemérita y la Policía Nacional con los Mossos d’Esquadra, la brecha salarial con dicho cuerpo se amplía al pasar a cobrar 1.000 euros más.

Así, se les ha convertido en «una policía residual y de segunda en Cataluña», como critican los agentes, exigiendo que la región sea declarada Zona de Especial Singularidad (ZES), y se revierta esta falta de efectivos, de medios técnicos y de reconocimiento profesional.