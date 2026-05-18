La psicología lo avala: las personas más inteligentes encuentran placer y relajación en estas 5 cosas pero el resto del mundo no las soporta

La psicología suele centrar de forma muy usual los estudios en las personas más inteligentes o en lo que ahora se denomina con altas capacidades. Estos son los individuos que tienen una inteligencia superior a la media y que pueden encontrar placer en muchas cosas que el reto detesta. Consulta en este artículo todo lo que dice la psicología sobre las personas inteligentes y sus momentos de placer en el día a día.

El Dr. Samuel Kohlenberg, del Instituto Davidson para altas capacidades, ha ahondado en esta materia en un artículo publicado en la página oficial de este instituto en el que «comparte sus observaciones y experiencias con estudiantes y jóvenes adultos con altas capacidades intelectuales». La primera conclusión que saca este experto en la materia es que: «Ser inteligente es realmente difícil».

«En mi práctica profesional, he podido observar y experimentar cómo el mundo trata a los jóvenes adultos con inteligencia superior. A veces puede ser bastante desgarrador, y estas son algunas cosas que desearía poder decirles a todos los jóvenes adultos superdotados (así como a las personas en sus vidas)», cuenta el Dr. Samuel Kohlenberg sobre ello.

Otra de las conclusiones que ha sacado en su artículo es que «no tienes permitido hablar sobre ello», porque puede resultar algo presuntuoso, y también que «la gente no puede saber lo sensible que eres». Según explica este experto, esto se debe a que la expresión externa de sus emociones puede ser más sutil que la del resto de la población. Otro hecho relevante que concierne a las personas con altas capacidades es que las crisis existenciales «son más intensas y más frecuentes».

La psicología y las personas inteligentes

El Dr. Samuel Kohlenberg también habla de los casos en los que las personas inteligentes encuentran placer, a diferencia del resto de las personas ‘normales’, que se pueden sentir incómodas en esta situación. Por ejemplo, en los momentos de soledad. Esto es algo que puede gustar a ciertos ciudadanos, pero que las personas con altas capacidades disfrutan porque es el momento de reflexionar y encontrarse con uno mismo.

Esto también deriva en el silencio, que es otro de los momentos que diferencian a una persona con alta capacidad del resto. Los estudios en psicología dicen que las personas inteligentes consideran que estos momentos ayudan a la creatividad. La escritura es otro de los rasgos característicos de las personas de altas capacidades, que tienen el hábito de escribir es una forma de liberación para estas personas.

Otro elemento diferencial del que habla la psicología entre las personas inteligentes y el resto tiene que ver con el aburrimiento. «No hay nada más aburrido que un hombre que no se aburre», dijo un sabio, y esto es así. Los expertos en esta ciencia dejan claro que en el momento en el que la mente se aburre es cuando aumenta la actividad del cerebro y la creatividad. Esto es algo que también persiguen las personas con altas capacidades.