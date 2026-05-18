El buque ruso que se hundió frente a las costas de España transportaba reactores nucleares

El buque ruso Ursa Major, que se hundió el 23 de diciembre de 2024 frente a la costa de Cartagena, vuelve a ser tendencia después de que varias investigaciones apunten a que posiblemente transportaba dos reactores nucleares para submarinos. El misterio con respecto a este carguero sigue mientras desde el Gobierno no ofrecen más informaciones sobre este barco que yace a 2.500 metros de profundidad frente a las costas de Argelia y España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas informaciones surgidas sobre este buque ruso.

El 23 de diciembre de 2024 saltó una noticia que aún sigue colando año y medio después: ese día se hundió a 60 millas de las costas de Cartagena el Ursa Major, un buque ruso que navegaba oficialmente desde San Petersburgo hacia Vladivostok. Este carguero de 140 metros, cuyo nombre era realmente Sparta 3 y era propiedad de la empresa rusa Oboronlogistics, se averió cuando cruzaba el Mediterráneo y se hundió a 2.500 de profundidad entre las aguas de España y Argelia. España coordinó el rescate y salvó a 14 de los 16 tripulantes tras más de diez horas de operación y a partir de ahí comenzó el misterio.

Las informaciones oficiales decían que este carguero de la Guerra Fría se dirigía a Vladivostok para transportar dos grandes tapas de alcantarilla, 129 contenedores vacíos y dos grandes grúas Liebherr, pero durante los últimos meses ha habido escepticismo con respecto a esta teoría. Porque la rumorología siempre ha dicho que el Ursa Major iba en dirección a Corea del Norte y que incluso transportaba componentes nucleares en su interior. Así que este no ha sido un hundimiento cualquiera.

Incluso también se sospechó que lo que parecía ser un hundimiento casual podría tener que ver con tres explosiones en el costado de estribor que habrían causado la muerte de dos tripulantes. Esto es lo que habría provocado que el carguero se inclinara y quedara inmovilizado hasta hundirse a 2.500 metros de profundidad con, probablemente, algunos artefactos nucleares.

Misterio con el buque ruso que se hundió en España

La CNN ha publicado recientemente un artículo de investigación en el que ha desvelado que el buque de carga ruso hundido frente a la costa de Cartagena probablemente transportaba dos reactores nucleares para submarinos y que posiblemente se hundió camino de Corea del Norte. Mientras surcaba las aguas del Mediterráneo, habría sufrido una serie de explosiones y se habría hundido en circunstancias inexplicables.

De ello informa este medio americano, que también avisa que aviones estadounidenses de reconocimiento nuclear han sobrevolado el barco hundido dos veces en el último año y que una semana después de su hundimiento un presunto buque de espía ruso habría visitado la zona provocando cuatro explosiones más, según habría informado una fuente española a los periodistas de este medio.

CNN también recoge unas presuntas palabras del capitán ruso del Ursa Major, que había desvelado a las autoridades españolas que lo que parecían ser dos tapas de pozo «se trataba de los componentes de dos reactores nucleares similares a los utilizados por submarinos». Como reza esta información, el capitán había confesado que estos reactores nucleares «no contenían combustible nuclear». A petición del Partido Popular, el Gobierno ya reconoció que el buque llevaba estructuras vinculadas a reactores nucleares, pero sin combustible nuclear activo.

López Miras pide información al Gobierno

Al hilo de estas informaciones, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha remitido una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que solicita una inspección del carguero ruso hundido en diciembre de 2024 a 60 millas de la costa regional para descartar la presencia de componentes nucleares.

En su misiva, López Miras ha demandado a Robles información “exhaustiva y detallada” del incidente porque, según ha manifestado Ortuño, “no puede haber ni se puede mantener el oscurantismo en un tema de estas características”.