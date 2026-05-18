Tebas vende su devaluada Liga a un youtuber brasileño: los españoles se movilizan para el truco de la VPN

La Liga EA Sports se podrá ver a través de YouTube en Brasil a partir de la próxima temporada. Javier Tebas ha llegado a un acuerdo con la plataforma CazéTV para la transmisión de la competición española durante las próximas seis temporadas. Este canal fue creado por el streamer brasileño Casimiro Miguel y cuenta con 26 millones de seguidores en la plataforma. Este anuncio ha creado un gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios se han vuelto a pronunciar por el elevado precio del fútbol en nuestro país y ya se habla del truco de la VPN.

«CazéTV transmitirá La Liga en Brasil durante las próximas seis temporadas». Así anunció la Liga a través de un comunicado en la tarde del domingo que el fútbol español se podrá ver en Brasil gratis a través de YouTube hasta el próximo año 2032. La organización que dirige Javier Tebas anunció en un comunicado que este acuerdo «refuerza la presencia de la competición en el ecosistema digital brasileño y permitirá acercar el campeonato a nuevas audiencias a través de una propuesta gratuita, accesible y adaptada a los hábitos actuales de consumo deportivo».

«Uno de los elementos diferenciales de la alianza será la distribución del contenido a través del ecosistema de CazéTV, con YouTube como principal plataforma de acceso gratuito para los aficionados brasileños, además de la presencia de CazéTV en otros entornos digitales y plataformas conectadas», cuenta La Liga en el comunicado donde destaca este acceso gratuito que los brasileños podrán disfrutar a través del canal en su día creado por el streamer brasileño Casimiro Miguel.

«Esta alianza con CazéTV representa una oportunidad muy importante para acercar aún más LALIGA a los aficionados brasileños a través de un modelo de distribución digital y de gran alcance, alineado con la forma en la que las nuevas audiencias consumen deporte hoy», afirmó Javier Tebas en declaraciones que recoge este comunicado.

Polémica por el fútbol gratis en Brasil

La Liga se podrá ver gratis en Brasil a través de YouTube las próximas seis temporadas y, ante esta noticia, muchos aficionados españoles han mostrado su disconformidad en las redes sociales. ¿El motivo? Los altos precios de ver la Liga en España y ahora más si se compara con Brasil, donde los brasileños ahora tendrán la oportunidad de ver los mejores partidos de la Liga EA Sports totalmente gratis. Por ello, muchos aficionados ya hablan del truco de la VPN para poder ver los partidos de forma gratuita desde España.

VPN y localización Brasil y podremos ver la liga gratis https://t.co/wFfkj6mnQa — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) May 17, 2026

VPN -> Brasil -> LaLiga gratis en YouTube https://t.co/xtwhvd8tcL — Antonia Perrugazoartunduaga (@aprado17) May 17, 2026

VPN de Brasil y ver la Liga por ahí? https://t.co/LlcGOPMulb — Jesus (@JesusMalaga) May 17, 2026

VPN Brazil, and La Liga is now at literally the cost of a VPN subscription — Javi (@javisaidathing) May 17, 2026

VPN sales about to crash as half the world suddenly ‘moves’ to Brazil for the next 6 La-Liga seasons 🤔#laliga — Nanu (@i_m_gas) May 17, 2026