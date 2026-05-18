TVE la pifia en su especial de las elecciones de Andalucía: empareja las fotos de los candidatos con partidos de sus oponentes

TVE ha patinado en directo durante la emisión del especial de las elecciones de Andalucía, que han dado la victoria al PP de Juanma Moreno y el peor resultado histórico al PSOE, con María Jesús Montero. Aunque no han sido ni el presidente de la Junta ni la ministra de Hacienda quienes han generado problemas al programa de La 1, que no se ha aclarado con los candidatos de la izquierda, Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

La noche electoral ha dejado titulares llamativos, aunque no inesperados, como el de la cuarta derrota electoral para Pedro Sánchez en unas autonómicas con el PSOE tocando suelo, arrastrado a su peor resultado histórico de la mano de su número 2, María Jesús Montero, o el fracaso de las encuestas del CIS de José Félix Tezanos. Además, Vox ha superado al PSOE en varios municipios andaluces, así como en Almería, provincia especialmente tocada por la inmigración ilegal, y el PP ha crecido en lugares como Adamuz, marcado por el accidente ferroviario. Pese a ello, Montero ha afirmado que no dimitirá.

En lo que respecta a las anécdotas, la más comentada ha sido la protagonizada por Teresa Rodríguez. La coportavoz de Adelante Andalucía acudió a votar con un pañuelo palestino en la cabeza, y algunos usuarios intentaron ridiculizarla en redes, unas burlas por las que informó de que padece cáncer. «¿De qué vas disfrazada?», apuntaron en X, donde ella contestó que iba «de señora con quimio». Rodríguez ha recibido el apoyo de Ana Rosa Quintana o Borja Sémper, entre otros.

No menos comentados fueron los grafismos de TVE, protagonistas de un gran patinazo de la televisión pública durante la emisión del especial de las elecciones. El programa de La 1 analizaba el escrutinio con una proyección virtual sobre la Torre del Oro de Sevilla en la que se podía ver a Antonio Maíllo y José Ignacio García. Sin embargo, la trabajada realización contenía un fallo, y no menor.

El programa de La 1 emparejó a los líderes de la izquierda con partidos erróneos, es decir, intercambió sus papeles. El error mostraba la fotografía de Maíllo como representante de Adelante Andalucía y a García como candidato de Por Andalucía. Aun con el fallo de la infografía en pantalla, el espacio de TVE continuó como si nada con su emisión, mientras eran los espectadores quienes apuntaban en redes sociales el error en el que ellos ni repararon.