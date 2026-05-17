El fracaso de las encuestas: dieron mayoría absoluta al PP en Andalucía con un vergonzoso horquillazo

La mayoría de las encuestas electorales para los comicios de este domingo en Andalucía, tanto las privadas como la pública del CIS de José Félix Tezanos, situaron al PP de Juanma Moreno en una mayoría absoluta que finalmente no se ha producido. Además, muchas de ellas lo hicieron utilizando una amplia horquilla para justificarse.

El sondeo publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado 24 de abril otorgó al PP entre 51 y 59 parlamentarios, hablando de 55 diputados, justo la mayoría absoluta, como los «escaños con mayor probabilidad». Sin embargo, el resultado final de los populares ha sido de 53 escaños. «El CIS de Tezanos pone por primera vez la mayoría absoluta en Andalucía al alcance del PP» o «El CIS de Tezanos da una mayoría absoluta por la mínima a Juanma Moreno», fueron algunos de los titulares destacados en aquella jornada.

En el caso del PSOE (30 diputados en 2022), el CIS de Tezanos también usó una amplia horquilla de entre 27 y 34 parlamentarios, y cifró en 31 el número de «escaños con mayor probabilidad» que conseguirían los socialistas de María Jesús Montero y Pedro Sánchez. Ello hizo que hubiera distintos medios que hablaran de «ligera mejoría», alejando al PSOE de la posibilidad de cosechar su peor resultado en unas andaluzas. Pero las urnas hablaron este domingo y los socialistas no pasaron de 28, tres diputados menos que los vaticinados por el CIS de Tezanos y, finalmente, su suelo histórico.

De igual modo, los dos sondeos que se publicaron al cierre de los colegios a las 20.00 horas de este domingo colocaron al PP por encima de la mayoría absoluta (55). La encuesta de Sigma Dos para Canal Sur (Forta) dio a los populares una horquilla de 56-59 diputados después de los 58 escaños cosechados en los comicios de 2022. Y esta misma horquilla (56-59) fue la vaticinada por el otro sondeo conocido este domingo y elaborado por NC Report para La Razón.

Por su parte, el diario El País también publicó el 16 de mayo una predicción basada «elaborada a partir de las encuestas y 24.000 simulaciones». «El resultado central de nuestro modelo es que el PP tenga 55 escaños y mayoría absoluta», señaló el rotativo del Grupo Prisa, si bien afirmó que ello pendía de «un hilo: el 43% de las veces -casi la mitad- los populares se quedan cortos», matizó el artículo, que se tituló «¿Qué dicen las encuestas en Andalucía? El pinchazo del PP y otras posibles sorpresas».

Asimismo, la encuesta publicada por Data10 para OKDIARIO también pronosticó mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno en una horquilla de 54-57 escaños, con 56 siendo el resultado más probable. Pero los populares obtuvieron este domingo 53 representantes, tres menos.

Por citar otros ejemplos, la encuesta de Sigma Dos que publicó El Mundo el 11 de mayo dio 55-58 diputados al PP; la de GAD3 para Abc del 10 de mayo otorgó 54-56 escaños a la candidatura de Moreno, misma horquilla que la del estudio de IMOP para El Confidencial (11 de mayo).