Resultado elecciones Andalucía 17 de mayo en Huelva: votos y escaños del 17M

Este domingo 17 de mayo se han celebrado en Andalucía las elecciones autonómicas para elegir a los 109 diputados que formarán parte del Parlamento andaluz. En esta jornada electoral estaban llamados a votar casi siete millones de ciudadanos, entre residentes en la comunidad y españoles inscritos en el censo electoral en el extranjero. Los comicios decidirán la composición del parlamento autonómico y el futuro Gobierno regional.

Tras una intensa jornada electoral, los resultados en la provincia de Huelva han sido los siguientes:

¿Cuál es la mayoría absoluta en Andalucía?

En el Parlamento de Andalucía, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños. Esta cifra representa la mitad más uno del total de 109 diputados que componen la cámara autonómica. Alcanzar este número es fundamental para un partido o coalición, ya que permite aprobar leyes de forma unilateral, sacar adelante los presupuestos de la comunidad y asegurar la estabilidad del Gobierno durante toda la legislatura sin depender del apoyo de otras formaciones políticas.

En el proceso de investidura, obtener la mayoría absoluta en la primera votación permite al candidato ser nombrado presidente de la Junta de forma inmediata. Si no se alcanza este umbral de 55 votos, el sistema parlamentario andaluz ofrece una segunda oportunidad 48 horas después, donde el candidato solo necesita una mayoría simple (más votos a favor que en contra). Sin embargo, disponer de esa mayoría absoluta de 55 diputados sigue siendo el mayor activo político, ya que otorga un control total sobre el ritmo legislativo y el control al ejecutivo.

Resultados de las anteriores elecciones

Las últimas elecciones autonómicas en Andalucía se celebraron el 19 de junio de 2022 y supusieron un punto de inflexión en la política regional. En aquella cita, los ciudadanos andaluces eligieron a los diputados del Parlamento de Andalucía en un contexto marcado por el desgaste del anterior Gobierno socialista y el impulso de la candidatura del Partido Popular de Juanma Moreno.

El resultado de aquellos comicios otorgó al Partido Popular una victoria histórica, no sólo por ser la primera fuerza en votos y escaños, sino por alcanzar por primera vez la mayoría absoluta en la comunidad autónoma. El PP logró 58 escaños, superando ampliamente la barrera necesaria para gobernar en solitario, lo que permitió a Juanma Moreno continuar al frente de la Junta de Andalucía sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE, liderado entonces por Juan Espadas, sufrió un importante retroceso y pasó a ser segunda fuerza política con 30 escaños, perdiendo gran parte de su peso institucional en comparación con legislaturas anteriores. Por su parte, Vox se consolidó como tercera fuerza con 14 diputados, mientras que la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el reparto con 5 y 2 escaños respectivamente, reflejando la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE.