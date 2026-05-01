Quedan menos de tres semanas para que se celebren las elecciones andaluzas y, aunque la campaña todavía no ha entrado en su fase más intensa, ya hay una idea bastante extendida sobre lo que puede pasar el 17 de mayo. Los sondeos publicados hablan casi en su mayoría de una victoria clara, pero ¿qué tiene que decir la IA al respecto de estas elecciones? Hemos preguntado a Chat GPT y otros modelos de inteligencia artificial y estos son los escenarios que ha planteado para el nuevo gobierno andaluz que surgirá dentro de poco.

No es que la IA sea capaz de adivinar qué va a pasar con las elecciones andaluzas del mes de mayo, pero sí que puede hacerse una buena idea a partir del análisis que hace de encuestas, tendencias, noticias publicadas, sondeos y como no, la detección de patrones. Con toda esa información combinada, a una pregunta como la de «¿Quién va a ganar las elecciones andaluzas?» es capaz de dar una respuesta aunque eso sí, con matices y varias explicaciones que conviene tener en cuenta. Según la IA Juanma Moreno parte como favorito para ganar con el Partido Popular en cabeza y con opciones reales de repetir mayoría absoluta, pero eso sí, también analiza al resto de candidatos y elabora conclusiones bastante interesantes.

¿Quién va a ganar las elecciones andaluzas según la Inteligencia Artificial?

Según el análisis que hace Chat GPT y otros modelos de IA, como Gemini que pertenece a Google, los datos más recientes apuntan todos en la misma dirección, con el PP que vuelve a situarse como primera fuerza, con una ventaja amplia sobre el resto de partidos. Ahora bien, hay un matiz importante que es el que marca toda la lectura electoral según estos modelos de IA y es que la mayoría absoluta está en 55 escaños, y muchas encuestas el PP se coloca justo en ese límite.

A modo de ejemplo concreto, Gemini hace mención al sondeo de GAD3 para ABC, que sitúa a los populares entre 56 y 58 diputados, es decir, por encima de esa barrera. En cambio, la encuesta de Sigma Dos para El Mundo deja al PP en una horquilla de 55 a 57, lo que abre la puerta a escenarios más ajustados.

Por su parte, Chat GPT menciona como el Centro de Investigaciones Sociológicas ofrece una estimación más amplia, entre 51 y 59 escaños. y que si bien no deja de ser un resultado más bajo, seguiría siendo la fuerza más votada con claridad.

Consultado más en profundidad sobre este escenario, ChatGPT lo resume así: «El punto clave no es quién gana, porque eso parece bastante definido, sino si el PP logra o no superar los 55 escaños. Todo gira en torno a esa cifra».

El PSOE resiste, pero sigue lejos

En el bloque de la oposición, la IA explica que todas las previsiones dan como resultado que el PSOE mantiene la segunda posición sin demasiadas sorpresas. Las encuestas coinciden en que ha logrado estabilizar su resultado tras la caída de 2022, pero no lo suficiente como para competir por la victoria.

La mayoría de sondeos lo sitúan entre los 27 y los 31 escaños, con pequeñas variaciones según la fuente. El CIS, por ejemplo, le da algo más de margen por arriba, mientras que otros institutos son más contenidos. En cualquier caso, la distancia con el PP sigue siendo amplia.

Aquí la Inteligencia Artificial introduce un matiz interesante. No solo mide intención de voto, también analiza la movilización. Y en ese terreno, detecta que el electorado socialista está más activo que hace unos años, aunque todavía lejos de los niveles necesarios para disputar el primer puesto.

Gemini, en el análisis utilizado para este artículo, va en esa línea: considera que el PSOE ha frenado la caída, pero no identifica señales de un cambio de tendencia suficiente como para alterar el liderazgo del PP.

Vox sería la tercera fuerza

El tercer actor clave es Vox. Las encuestas le sitúan de forma bastante estable como tercera fuerza, en una horquilla que suele moverse entre los 13 y los 16 escaños. Es decir, no hay grandes saltos respecto a su posición actual, pero su importancia no está tanto en el número como en el contexto. Si el PP se queda por debajo de la mayoría absoluta, Vox podría volver a ser decisivo para la gobernabilidad. Si el PP la supera, su papel quedaría mucho más limitado.

La IA, en este punto, trabaja con escenarios. En los modelos que cruzan datos de varias encuestas, aparece con frecuencia una situación en la que el PP se queda ligeramente por debajo de los 55 diputados y necesita apoyos externos. Pero también se repite otro escenario en el que logra superarlos por poco.

Una izquierda fragmentada que penaliza el resultado

Más allá del PSOE, la izquierda llega a estas elecciones dividida. Las candidaturas de Por Andalucía y Adelante Andalucía compiten en el mismo espacio electoral, y eso, según los modelos de análisis de datos, tiene un efecto directo en el reparto de escaños y preguntado sobre esta cuestión, la Inteligencia Artificial explica que cuando el voto se fragmenta en circunscripciones pequeñas, se pierde eficiencia. En términos simples, se necesitan más votos para conseguir el mismo número de diputados.

Las estimaciones actuales sitúan a estas formaciones en cifras modestas, generalmente entre 6 y 10 escaños en conjunto. No es tanto una cuestión de falta de apoyo, sino de cómo se traduce ese apoyo en representación parlamentaria.

Lo que dicen los modelos al cruzar todos los datos

Cuando se ponen en común los principales sondeos, la fotografía es bastante consistente. No hay grandes contradicciones, sino matices en las horquillas. Por eso, los modelos de Inteligencia Artificial tienden a converger en un diagnóstico bastante similar. Es decir, que en términos generales, el PP aparece en torno a los 55 o 56 escaños como punto medio, el PSOE cerca de los 29, Vox en torno a los 14 o 15 y el resto de fuerzas bastante por detrás. No es una cifra exacta, pero sí una referencia útil para entender el equilibrio de fuerzas.

A partir de ahí, los modelos probabilísticos introducen otro elemento: la repetición de escenarios. En muchas simulaciones, el PP consigue gobernar, bien en solitario o con apoyo externo. En otras, más ajustadas, se queda a las puertas de la mayoría absoluta.

ChatGPT lo explica así: «Si se ejecutaran miles de escenarios con los datos actuales, el resultado más frecuente seguiría siendo un gobierno del PP. La variación está en si necesita o no a Vox para hacerlo».

La incógnita final con los indecisos

Aun así, hay un factor que la IA no puede controlar del todo. Todas las encuestas coinciden en que existe un porcentaje relevante de votantes que aún no ha decidido su voto o que podría cambiarlo en los últimos días de campaña. Ese grupo, que suele rondar entre el 10% y el 15%, tiene un comportamiento menos previsible. Además, se concentra en perfiles concretos, especialmente jóvenes urbanos, donde los modelos históricos funcionan peor. Por eso, aunque el escenario general parece bastante definido, el resultado final no está completamente cerrado.

Con los datos disponibles hoy, la respuesta de la IA es que el PP es el favorito para ganar las elecciones andaluzas y Juanma Moreno tiene muchas opciones de seguir al frente de la Junta. Ahora bien, la clave no está en la victoria, sino en el margen. Si supera los 55 escaños, gobernará en solitario. Si se queda por debajo, el escenario cambiará y volverán las negociaciones.