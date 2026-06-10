Matan a tiros a un hombre frente a una comisaría de Barcelona en plena visita del Papa León XIV

Los Mossos d’Esquadra investigan el asesinato de un hombre frente a la comisaría de la Policía Nacional del distrito barcelonés de Sarriá-San Gervasio en plena visita del Papa León XIV.

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra han abierto diligencias en relación con el crimen, que ha tenido lugar en torno a las 9:50 horas en la calle Balmes.

Este nuevo asesinato en la ciudad condal se ha producido en plena visita del Papa León XIV, que aterrizó este martes en Barcelona tras pasar cuatro días en Madrid. El Sumo Pontífice visita este miércoles el centro penitenciario Brians 1 y la Abadía de Montserrat y oficia una misa en la Sagrada Familia.

Según ha relatado un testigo de los hechos a La Vanguardia, un hombre se ha acercado a otro por la espalda y le ha disparado a la cabeza. Posteriormente, se ha acercado a realizar un segundo disparo, pero al comprobar de que ya estaba muerto, ha escapado corriendo del lugar. El cuerpo de la víctima ha quedado tendido sobre la acera.

El lugar del crimen, a escasos metros de una comisaría, está precintado y custodiado por un gran despliegue de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra. Hasta la zona también se han desplazado varias unidades del 112.

Aumento de crímenes en Barcelona

Éste es el segundo asesinato que se registra en Barcelona en sólo 48 horas. El pasado 8 de junio un hombre de origen serbio murió tiroteado en la calle Mineria en la Zona Franca. Un hombre le disparó y escapó a la carrera, mientras varios testigos intentaban -sin éxito- reanimar a la víctima.

Además, el 16 de mayo un joven de nacionalidad española fue asesinado a tiros en la misma calle. A pesar de tratarse de la misma zona y el mismo modus operandi, la Policía desvinculó los dos crímenes.

El 31 de mayo, un hombre resultó herido en un tiroteo durante un asalto entre narcotraficantes en Tordera (Barcelona) y unos días antes, una niña de 10 años resultó herida por el impacto de una bala perdida durante el tiroteo entre dos clanes en Badalona.

Si nos remontamos a abril, el día 14, un hombre de 44 años y nacionalidad serbia fue tiroteado por la espalda y en la cabeza cuando comía con su mujer y su hija en una terraza de un bar del barrio de Poblenou de Barcelona. La víctima falleció días después en el Hospital del Mar, donde ingresó en estado crítico. La víctima era uno de los integrantes del clan Skaljari, que, desde hace más de una década, libra una guerra sin cuartel contra la organización rival de los Kavac.