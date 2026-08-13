¿A qué hora se estrena ‘Camp Rock 3’ en Disney+?

Desde el 2020, el mundo ha tenido la oportunidad de ver cómo producciones icónicas de principios de los años 2000 y casi 2010 han regresado con el objetivo de hacer un reencuentro, muchos años después, entre sus actores. Si hablamos de la factoría Disney, hemos podido ser testigos del regreso o especiales de producciones como Los magos de Waverly Place, Hannah Montana o Raven. Pero este 13 de agosto ha regresado una de las joyas de la corona más esperadas. Camp Rock 3 es un hecho y, después de 16 años, los fans tienen la oportunidad de volver a ver a los Jonas Brothers y a Demi Lovato juntos.

Como bien sabe el mundo, la primera película de Camp Rock aterrizó en Disney Channel en el 2008. Pero poco podían imaginarse sus creadores el fenómeno audiovisual que tenían entre manos. Y es que, gracias a esta producción audiovisual, nacieron grandes estrellas de la industria musical. Joe, Nick y Kevin Jonas se convirtieron en un auténtico fenómeno adolescente a nivel mundial. Pues, todo el mundo adoraba la banda formada por los hermanos. Todo ello sumado a la increíble voz de Demi Lovato, que llegó para dejar claro que tenía un gran futuro musical por delante.

El equipo de ‘Camp Rock’ se reúne tras 16 años

El éxito de la primera película provocó que Disney apostase por continuar con su historia en una segunda parte. De esta manera, Camp Rock 2 llegó a la televisión, en el 2010, y volvió a enamorar a todos con sus personajes y su espectacular banda sonora. Desde entonces, los actores del elenco han trabajado en sus respectivos proyectos profesionales y han crecido a nivel personal. En el caso de los hermanos Jonas, los tres son hombres casados y padres. Demi Lovato, por su parte, se acaba de casar con su pareja.

Pero, los artistas siempre han tenido en cuenta sus orígenes. En muchas ocasiones, han sorprendido a sus fans cantando canciones icónicas de la producción. Pequeños detalles que siempre han hecho vibrar a los presentes en el estadio y se han viralizado en redes sociales. Por ello, no han dudado dos veces en reencontrarse para grabar una tercera película juntos.

¿A qué hora se estrena ‘Camp Rock 3’ en Disney+?

Tal y como se ha informado, Camp Rock 3 se estrena de manera oficial este 13 de agosto en Disney Channel. Para poder verla en Disney+ habrá que esperar un poquito más, pero tampoco tanto. Pues, el 14 de agosto ya estará disponible en la plataforma de streaming. Por lo tanto, para poder verla al completo y sin ningún tipo de inconvenientes, tan solo hay que estar suscrito a alguna de las plataformas de pago.

No hay hora oficial estipulada para el estreno de Camp Rock 3. Pero, teniendo en cuenta otros estrenos, cabe pensar que será a partir de las 9:00 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias. Y es que una cosa está clara. Se trata de uno de los estrenos más esperados de los últimos años.