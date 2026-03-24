‘Hannah Montana’: cuándo se estrena el especial 20 Aniversario y cómo verlo en España (online y tv)

Disney Channel fue, sin lugar a duda, la cadena de televisión que marcó a toda una generación. Durante los años 2000, fueron muchas las producciones que el grupo de comunicación presentó a sus jóvenes espectadores. Y es que, no importaba si era una serie o una película original de la casa, siempre era un absoluto éxito. De esta manera, los niños de por aquel entonces, que ya hoy en día son adultos, tenían la oportunidad de pasar sus ratos de desconexión viendo Los Magos de Waverly Place, Raven, High School Musical, Camp Rock o Phineas y Ferb, entre otras. Pero, había una reina indiscutible: Hannah Montana.

Protagonizada por la icónica Miley Cyrus, la artista comenzó a labrar su carrera profesional en esta ficción de Disney Channel. Un proyecto que no solo alzó su nombre notablemente, también le otorgó muchas alegrías al grupo de comunicación. Y es que, Hannah Montana se convirtió en la serie que permitía a los niños evadirse de sus pequeñas responsabilidades. Del estreno de la ficción ya han pasado unos cuantos años. Pero, ahora, todo el elenco ha regresado para celebrar el 20 aniversario. Un reencuentro que ha sumido a todos en un aura de absoluta emoción. Pues, claramente, por mucho que pase el tiempo, Miley Stewart y sus amigos siempre estarán en el corazón de los fans.

¿Cuándo y cómo ver el especial de ‘Hannah Montana’ desde España?

Afortunadamente, no tenemos que esperar nada para poder verlo. Hace un mes, el mundo entero fue conocedor del anuncio del 20 aniversario de Hannah Montana. Pero, para nuestra fortuna, no hemos tenido que esperar demasiado. Así pues, este 24 de marzo, la plataforma de Disney+ ha puesto a disposición de sus suscriptores la emisión especial del formato.

Por lo tanto, solamente los suscriptores de la plataforma de pago pueden acceder a este contenido. Pues, recordemos, Disney Channel dejó de emitirse en España hace un año. Teniendo esto en cuenta, el proyecto ya se encuentra disponible en Disney+ y, tal y como se puede ver, presenta una duración exacta de una hora. Una entrega que ha sido catalogada como un documental, pues se podrá ver a Miley Cyrus regresar al set de grabación, hablar con los actores del elenco y, por supuesto, cantar algunos de sus hits. Sin lugar a dudas, el mejor regalo que la artista le podría haber hecho a todos esos niños que crecieron con ella viendo Hannah Montana.

¿Qué contenido de ‘Hannah Montana’ hay en Disney+?

Además de este nuevo documental, los suscriptores de Disney+ pueden disfrutar también de las cuatro temporadas al completo de Hannah Montana. Lejos de quedar aquí, la mítica película que aterrizó en todos los cines del mundo, allá por 2009, también está disponible. Todo ello sumado a un proyecto especial de Miley Cyrus como Hannah Montana, donde muestra cómo era su vida sobre los escenarios.

Y es que, ya lo comentamos anteriormente. Hannah Montana fue un absoluto fenómeno global que llegó a vender, incluso, todo tipo de merchandising. Por ello, no es de extrañar que la alegría del público por volver a ver a los protagonistas haya sido mayúscula. ¡No te lo puedes perder!