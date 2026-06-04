¿Dónde se grabó ‘En tierra lejana’? Los detalles de la ciudad y el riesgo que corrieron los actores

Las producciones turcas están a la orden del día y cada vez son más los espectadores que caen rendidos ante las historias que se presentan en estas ficciones. Atresmedia es uno de los principales grupos de comunicación que apuestan por estas series. Por ello, el pasado 15 de febrero, la audiencia de Antena 3 tuvo la oportunidad de ser testigo del gran estreno de En tierra lejana. Emitida en más de 100 países, la ficción ha sumado más de 30 millones de espectadores en su palmarés. Una historia de amor donde las segundas oportunidades tendrán mucha relevancia en esta trama.

De esta manera, los espectadores están teniendo la oportunidad de conocer la historia de Alya, una mujer que ve cómo su vida cambia de un segundo a otro. Y es que su marido muere en un accidente de tráfico. Con el objetivo de cumplir una de las últimas voluntades de su amado, la protagonista viaja desde Alaska hasta Mardin. Pues, esta era la tierra natal de su esposo. En este viaje, Alya verá cómo su percepción de la vida es muy diferente a la de la familia. Ellos cuentan con tradiciones turcas muy arraigadas, donde las normas prevalecen sobre los sentimientos, pero será aquí donde la protagonista descubra que su marido no era el hombre que ella conocía. Pues, tenía una doble vida.

¿Dónde se graba ‘En tierra lejana’?

La ciudad de Mardin no es una ciudad ficticia, existe en la vida real. De hecho, se encuentra al sudeste de Turquía. Un enclave único que no deja indiferente a nadie. Por ello, esta novela se ha convertido en el escenario principal. Asimismo, es uno de los asentamientos más antiguos de la Alta Mesopotamia.

¿Por qué el rodaje de ‘En tierra lejana’ se ha puesto en riesgo?

Como bien saben los espectadores de En tierra lejana, la ficción se graba, mayoritariamente, en entornos naturales. Los espectaculares paisajes que se presentan dejan estupefacto a todo aquel que los visualiza desde la pequeña pantalla, pero montar un set de grabación en este tipo de lugares tiene sus inconvenientes. Una situación que ha querido mostrar el actor Ozan Akbaba, que interpreta a Cihan Albora en la trama.

El artista ha recurrido a sus redes sociales para mostrarles a sus seguidores el motivo por el que el equipo ha tenido que detener, temporalmente, las grabaciones de la serie. Así pues, se puede apreciar cómo el actor estaba grabando una escena dentro de un coche, pero han tenido que detener todo debido a que un enorme rebaño de ovejas ha atravesado el camino por el que estaban circulando ellos.

El actor y sus compañeros de rodaje se han tomado esta situación con mucho humor, aunque es una gran prueba que refleja cómo, a veces, hay situaciones que no se pueden controlar. Asimismo, un miembro del equipo se ha bajado para intentar reconducir a los animales hasta un lugar más seguro. Un curioso momento que no ha dejado indiferente a nadie.