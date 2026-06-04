En los últimos días, inevitablemente, Bad Bunny se ha convertido en protagonista de la actualidad musical tras su llegada a España para llevar a cabo sus conciertos dentro del Debí Tirar Más Fotos World Tour. Como no podía ser de otra forma, todos y cada uno de sus shows generan una enorme expectación, entre otras cuestiones, por las personas famosas que estarán en La Casita. De hecho, una de las invitadas a formar parte del show desde esta zona tan exclusiva ha sido Lola Lolita. La influencer tuvo la oportunidad de estar en este lugar tan privilegiado del Riyadh Air Metropolitano de Madrid, aunque, en realidad, la experiencia no fue tan buena como esperaba, ni mucho menos. ¿El motivo? La discusión que tuvo con otra invitada a La Casita, supuestamente, por conseguir la primera fila, lugar desde donde era mucho más visible para ser grabada por las cámaras del estadio.

Como no podía ser de otra manera, muchos de los asistentes al concierto de Bad Bunny se percataron de que ambas estaban teniendo un tenso enfrentamiento. Al hacerse viral, Lola Lolita se vio obligada a dar explicaciones de lo que había ocurrido realmente en La Casita: «Había overbooking y gente a la que le gustaba el enfrentamiento, que buscaba pelea. Yo no soy nada de ese equipo», comenzó diciendo la creadora de contenido en redes sociales. Lejos de que todo quede ahí, según su versión, Lola Lolita pidió a la joven que estaba a su lado en La Casita que dejara de darle empujones. De hecho, parece ser que ese fue el momento que captó uno de los asistentes al concierto del puertorriqueño.

«Le dije que ‘si me vas a pegar otro empujón más, voy a llamar al de seguridad y le voy a pedir que pares. Estoy muy relajada disfrutando de la vida y no quiero que alguien como tú nos pegue empujones a mí, a mi hermana y a mi gente’», recordó. Además, la influencer aseguró que Bad Bunny se percató de lo que estaba sucediendo, por lo que a buen seguro habrá cambios al respecto de cara a los próximos conciertos.

A pesar de las explicaciones, lo cierto es que la ilicitana no pudo librarse de las críticas en redes sociales. Muchos son los que creen que se trata de una situación verdaderamente surrealista, mientras que otros no creen en absoluto en la palabra de Lola Lolita, ya que están convencidos de que su intención no era otra que ser protagonista en La Casita.

«Hemos hecho ricos y famosos a gente que hace unas generaciones serían desechos sociales. Un claro ejemplo de nuestra decadencia y colapso», «Cada video de la casita da más vergüenza ajena que el anterior, no sé cómo, pero se siguen superando», «Era la tonta del coño que me faltaba en la casita» o «Siempre es la misma, qué pereza de pava, Dios», son algunos de los mensajes y críticas que se pueden leer en redes sociales respecto a este enfrentamiento en La Casita de Bad Bunny.