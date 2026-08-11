Feijóo: «Voy a bajar los impuestos porque es imposible subirlos más»

Ante la asfixia impositiva del Gobierno de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo lanza una promesa: bajará los impuestos. El presidente del Partido Popular, al que las encuestas dan como vencedor en unas futuras elecciones generales, perfila su programa de gobierno con varias medidas de calado y un especial interés en la vivienda, especialmente para los jóvenes, y los servicios públicos. «El salario de un joven es inferior a la pensión media de un jubilado», advierte.

PREGUNTA.- ¿Usted va a bajar mucho y bien los impuestos?

RESPUESTA.- Yo voy a bajar los impuestos porque es imposible subirlos más.

P.- Sánchez ha subido 97 figuras tributarias.

R.- Sánchez tiene una recaudación de 175.000 millones más al año de la que tuvo el Partido Popular en su último año. Mientras la presión fiscal ha subido en España, ha bajado en la Unión Europea; mientras los sueldos netos han bajado un 2% en España, en la OCDE han subido más de un 3%. Somos el país con mayor pobreza infantil y se ha incrementado un 44% la deuda pública. El salario de un joven es inferior a la pensión media de un jubilado. Los servicios públicos nunca habían estado tan deteriorados: el tren de alta velocidad, las autovías, Red Eléctrica… Y ahora, por si fuera poco, la invasión del territorio español. Tenemos muchísimo trabajo por hacer y yo creo que España necesitaría un gobierno muy sólido, muy fuerte, un gobierno de mayoría y ése es mi objetivo. No he cambiado de objetivo.