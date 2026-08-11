Feijóo: «Sánchez es el presidente menos democrático desde la Transición»

Alberto Núñez Feijóo no tiene dudas: Pedro Sánchez es el presidente menos democrático que ha tenido España desde la Transición. No solo porque llegó al poder perdiendo las elecciones, algo sin precedentes en la historia democrática española, sino porque no respeta la Constitución, las Cortes, las sentencias judiciales ni a los propios jueces, a quienes llama «fachas con toga» mientras agita el concepto de lawfare para eludir cualquier responsabilidad.

Para el líder del PP, Sánchez es el nexo político corruptor sin el que no existirían Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez, las cloacas, el hermano ni Begoña Gómez. Y ahora se suma Zapatero. «Sánchez y Zapatero tienen el mismo destino», sentencia Feijóo, convencido de que si el ex presidente llegara a contar ante un juez cómo consiguió el rescate de 53 millones para Plus Ultra, el actual jefe del Ejecutivo tendría los mismos problemas judiciales que hoy acechan al ex presidente socialista.

PREGUNTA.- ¿Pedro Sánchez es un autócrata? Yo creo que sí.

RESPUESTA.- Pedro Sánchez es el presidente menos democrático que ha tenido España desde la Transición. Y no sólo porque es presidente perdiendo las elecciones, cosa que no ha sucedido con ningún presidente del Gobierno en España, sino porque no respeta la Constitución, las Cortes Generales, las sentencias, no respeta a los jueces, les insulta, les llama fachas con toga y dice que hay lawfare, se niega a dar ningún tipo de explicación sobre la corrupción que le afecta. Es evidente que, sin Sánchez, que es el nexo político corruptor, no habría Ábalos. Sin Sánchez no hay Santos Cerdán. Sin Sánchez no hay Leire. Sin Sánchez no hay cloacas. Sin Sánchez no hay hermano. Y sin Sánchez no hay su mujer. Por tanto, el nexo político corruptor es el señor Sánchez. Y por si fuera poco aparece Zapatero. Y es que Sánchez y Zapatero tienen el mismo destino. Si algún día Zapatero dice delante de un juez cómo consiguió el rescate de 53 millones de Plus Ultra el señor Sánchez, muy probablemente, tendría el mismo problema ante los jueces que tiene actualmente Zapatero.