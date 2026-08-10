Sara Carbonero y la cita de Nietzsche que aplica a su vida: «Quien tiene un porqué en la vida, puede soportar casi cualquier cómo»

Hay frases que permanecen intactas con el paso del tiempo porque consiguen poner palabras a sentimientos universales. Es el caso de una de las reflexiones más conocidas de Friedrich Nietzsche, que vuelve a cobrar protagonismo después de que Sara Carbonero la compartiera con sus seguidores.

«Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo», escribió el filósofo alemán, una idea que décadas después popularizaría el psiquiatra Viktor Frankl y que sigue invitando a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para afrontar las dificultades.

Sara Carbonero es una mujer especialmente vinculada a la lectura, la reflexión personal y las frases inspiradoras. A través de sus redes sociales suele compartir pensamientos que conectan con distintas etapas de la vida y que, en muchas ocasiones, invitan a detenerse y mirar hacia dentro. Esta cita de Nietzsche no es una excepción. Su mensaje gira en torno a una pregunta que, tarde o temprano, muchas personas se plantean: qué nos permite continuar cuando atravesamos momentos complicados.

Porque no todo el mundo afronta la adversidad de la misma manera. Hay quienes, incluso en circunstancias difíciles, consiguen seguir avanzando, aunque sea lentamente. Otros, sin embargo, pueden sentir que pierden el rumbo, la motivación o las fuerzas para continuar.

Hay que tener en cuenta que Sara Carbonero ha vivido una situación complicada a raíz de la pérdida de su madre, por eso todas sus declaraciones adquieren un significado especial.

La influencia de Nietzsche

Friedrich Nietzsche nació en Alemania en 1844 y falleció en 1900. Su pensamiento abordó cuestiones como la moral, la libertad, el sufrimiento y, especialmente, el sentido de la existencia. Sus reflexiones tuvieron una enorme influencia en la filosofía contemporánea y terminaron trascendiendo el ámbito estrictamente filosófico.

La frase que ahora ha recuperado Sara Carbonero aparece en El ocaso de los ídolos, obra publicada en 1889, concretamente dentro de la sección titulada Máximas y dardos. Su planteamiento es sencillo, pero profundo: cuando una persona encuentra una razón suficientemente importante para seguir adelante, puede afrontar de otra manera las dificultades que aparecen en el camino.

Años después, Viktor Frankl contribuyó decisivamente a popularizar esta idea. El psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia, convirtió la búsqueda de sentido en uno de los pilares de su pensamiento. Su experiencia en los campos de concentración nazis marcó profundamente su obra El hombre en busca de sentido, donde reflexionó sobre la capacidad humana para encontrar un motivo para continuar incluso en circunstancias extremas.

La resiliencia no significa no sufrir

Pero, ¿por qué algunas personas parecen soportar mejor los golpes de la vida? Juan Nieto, psicólogo y director académico del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP), matiza una idea muy extendida. No se trata necesariamente de que unas personas sufran menos que otras, sino de que pueden disponer de más recursos para atravesar ese sufrimiento.

La capacidad para regular las emociones, pedir ayuda, reinterpretar determinadas situaciones o apoyarse en relaciones significativas puede marcar una diferencia importante. También existen fortalezas personales como la esperanza, la gratitud, la perseverancia, el amor, la espiritualidad o la capacidad de adoptar cierta perspectiva ante lo que sucede.

Desde la Psicología Positiva, explica el experto, la resiliencia no debería entenderse simplemente como «aguantar sin romperse». Es algo diferente: mantener el vínculo con la propia vida incluso cuando atravesarla resulta doloroso.

En ese sentido, una persona resiliente no es necesariamente aquella que nunca se derrumba, que no llora o que siempre encuentra una respuesta. También puede ser quien consigue levantarse después de haber pasado por una etapa especialmente complicada.

Es importante tener objetivos

La reflexión de Nietzsche adquiere especial sentido cuando se observa desde esta perspectiva. Para Juan Nieto, el propósito funciona como una especie de brújula psicológica. No hace desaparecer el sufrimiento ni resuelve por sí mismo los problemas, pero puede ayudar a encontrar una dirección cuando todo parece confuso.

Cuando una persona sabe por qué algo es importante, puede encontrar más motivos para mantener un esfuerzo, soportar una espera o atravesar una etapa incómoda. En cambio, cuando se pierde esa referencia, incluso las dificultades pueden parecer mucho más difíciles de afrontar.

«El sufrimiento puede hacer que todo parezca absurdo o interminable. El propósito introduce una dirección», explica el mencionado psicólogo.

Y ahí reside precisamente la fuerza de la frase que ha recuperado Sara Carbonero. Tener un «porqué» no significa necesariamente contar con una gran misión vital ni con un objetivo extraordinario. Puede tratarse de algo mucho más personal.

Como señala Juan Nieto, ese propósito puede ser levantarse cada día por los hijos, cuidar una amistad, terminar un tratamiento, recuperar la tranquilidad, acompañar a alguien querido o, sencillamente, decidir no abandonar la propia vida.

La publicación de Sara Carbonero conecta así con una idea que va mucho más allá de una frase inspiradora compartida en redes sociales. Encontrar un sentido no evita las dificultades, pero puede cambiar la manera en la que las afrontamos.