Marta Ortega (42 años), sobre cómo tener éxito en la vida: «La humildad y la prudencia combinadas con ambición»

Marta Ortega ha crecido rodeada de moda, pero su relación con el sector nunca se ha limitado a una cuestión familiar.

La presidenta de Inditex lleva buena parte de su vida vinculada a la compañía fundada por su padre, Amancio Ortega, y ha terminado convirtiéndose en una de las figuras más relevantes de la empresa. Sin embargo, pese a la dimensión internacional del grupo, ha mantenido siempre un perfil público especialmente discreto.

Esa forma de entender la exposición pública también se refleja en la manera en la que habla de su trayectoria. Marta no suele prodigarse en entrevistas ni acostumbraba a convertir su vida privada en parte de su actividad empresarial. Cuando lo hace, sus declaraciones suelen centrarse más en su manera de entender el trabajo que en cuestiones personales.

En una entrevista concedida a El País, la empresaria recordó cómo vivía de pequeña el hecho de que sus padres trabajaran en el mundo de la ropa. «Cuando era pequeña, mis amigos siempre me decían que tenía mucha suerte porque mis padres trabajaban con ropa, y les parecía divertido», explicó.

Humildad, prudencia y ambición

Cuando se le pregunta por las claves para alcanzar el éxito, Marta Ortega resume su respuesta en tres conceptos que, a primera vista, pueden parecer difíciles de combinar: «La humildad y la prudencia combinadas con ambición».

La frase refleja una filosofía empresarial alejada de la búsqueda constante de protagonismo. En un sector en el que los grandes nombres de la moda suelen estar asociados a personalidades muy visibles, Ortega ha optado por otro camino. Su presencia pública es limitada y rara vez ocupa el centro de la escena por cuestiones ajenas a Inditex.

Esa discreción contrasta con la dimensión de la empresa que preside. Inditex se ha convertido en uno de los mayores grupos textiles del mundo y sus marcas tienen presencia internacional. La compañía, sin embargo, ha mantenido históricamente una característica que la diferencia de buena parte de sus competidores: el protagonismo corresponde más al producto que a los diseñadores o ejecutivos.

La propia estructura creativa de algunas de sus marcas ha contribuido a consolidar ese modelo. Frente a las firmas de lujo en las que los diseñadores se convierten en auténticas celebridades, el grupo gallego ha apostado tradicionalmente por un perfil mucho menos personalista.

El legado de Amancio Ortega

Marta Ortega tiene, además, un referente muy cercano. Su padre, Amancio Ortega, continúa vinculado a Inditex pese a haber dejado hace años la gestión ejecutiva de la compañía.

El fundador del grupo mantiene una participación mayoritaria en el capital y continúa siguiendo de cerca la evolución del negocio. Su forma de entender el trabajo ha sido una referencia constante para la familia y también para la cultura empresarial de la compañía.

La presencia de Ortega padre sigue siendo relevante incluso después de la sucesión generacional. Su opinión continúa teniendo peso, mientras Marta Ortega ha asumido un papel institucional y estratégico como presidenta no ejecutiva.

El día a día de la compañía corresponde al consejero delegado, Óscar García Maceiras, responsable de la gestión ejecutiva de Inditex. La división de funciones permite que Marta Ortega centre buena parte de su actividad en cuestiones relacionadas con la estrategia, la imagen y la proyección internacional del grupo.

Discreción y perfil bajo

La discreción de Marta Ortega también contrasta con las cifras que rodean a una de las mayores empresas españolas. Su imagen pública suele estar alejada de la ostentación y sus apariciones suelen caracterizarse por una estética sencilla.

Su remuneración, no obstante, se hace pública dentro de la información corporativa de Inditex. En 2023 recibió alrededor de 900.000 euros, una cantidad a la que se suman las retribuciones correspondientes a su pertenencia al Consejo de Administración.

Pese a su posición dentro de la compañía, la participación accionarial directa de Marta Ortega es muy reducida en comparación con la de su padre. La empresaria posee alrededor de un 0,0014% del capital de Inditex, mientras que Amancio Ortega conserva una participación superior al 59%.

Esa diferencia explica también por qué la empresaria no aparece entre las mayores fortunas españolas en las clasificaciones que elaboran publicaciones económicas a partir del patrimonio accionarial. El grueso de la riqueza familiar permanece concentrado en la participación de su padre.

Los planes de Inditex

Mientras Marta Ortega consolida su papel institucional, Inditex continúa ampliando sus líneas de negocio. El grupo mantiene su fortaleza en la moda, pero también ha encontrado oportunidades de crecimiento en otros segmentos relacionados con el consumo.

Uno de ellos es el hogar y la decoración, un terreno en el que Zara Home lleva años desarrollando su propia identidad. Ahora, otras enseñas del grupo están explorando también este mercado con propuestas orientadas a públicos diferentes.

Lefties, por ejemplo, ha comenzado a ampliar su oferta más allá de la ropa y ha incorporado productos relacionados con el hogar, siguiendo una estrategia basada en diseños atractivos y precios más accesibles.

La expansión responde a una lógica que ha acompañado a Inditex durante décadas: detectar nuevas necesidades del consumidor y adaptar rápidamente su oferta. La capacidad para reaccionar ante los cambios ha sido una de las principales características del grupo desde sus orígenes.