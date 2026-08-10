Una española que vive en Suiza sobre el calor: «Aquí no es como en España, donde entras en cualquier sitio y hay aire acondicionado»

Las intensas olas de calor que afectan este verano a buena parte de Europa han puesto de manifiesto las diferencias entre países a la hora de combatir las altas temperaturas. El testimonio de una española residente en Suiza en TikTok se ha vuelto viral después de explicar una realidad que sorprende a muchos, ya que en la mayoría de comercios, restaurantes o edificios públicos suizos no hay aire acondicionado, algo muy diferente a lo que ocurre en España. «El problema es que no es como en España, que te metes a cualquier sitio y hay aire acondicionado», comenta en un vídeo que ha generado miles de reacciones en redes sociales.

Un verano muy caluroso en Suiza

Aunque Suiza suele asociarse con un clima fresco por su geografía alpina, los episodios de calor extremo se han vuelto cada vez más frecuentes. Según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología, el país ha registrado en los últimos años un aumento tanto de la intensidad como de la duración de las olas de calor, una consecuencia directamente relacionada con el cambio climático.

Sin embargo, gran parte de las viviendas, comercios y edificios fueron construidos pensando en inviernos muy fríos y veranos moderados. Por ello, la instalación de sistemas de aire acondicionado nunca ha sido tan habitual como en los países del sur de Europa, donde las altas temperaturas forman parte del clima desde hace décadas.

¿Por qué hay tan poco aire acondicionado?

La explicación responde a varios factores. En primer lugar, las temperaturas extremas han sido históricamente poco frecuentes en Suiza, por lo que la climatización apenas era una necesidad. Además, muchas ciudades suizas mantienen normativas muy estrictas en materia de eficiencia energética, consumo eléctrico y protección ambiental, lo que ha limitado durante años la expansión de estos sistemas.

En su lugar, es habitual recurrir a soluciones como persianas exteriores, ventilación nocturna, aislamiento térmico o persianas automáticas para mantener las viviendas frescas. No obstante, los expertos reconocen que estas medidas empiezan a resultar insuficientes durante las olas de calor más intensas, lo que ha incrementado la demanda de equipos de refrigeración en los últimos veranos.

La diferencia entre España y Suiza

La comparación realizada por la joven española también refleja una diferencia cultural. En España, especialmente en el sur y el centro peninsular, el aire acondicionado está presente en centros comerciales, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes e incluso en buena parte del transporte público. Esta infraestructura permite a muchas personas refugiarse durante las horas de mayor calor.

En Suiza, en cambio, esa posibilidad sigue siendo mucho más limitada. Precisamente por ello, la protagonista del vídeo explica que, cuando las temperaturas alcanzan niveles elevados, resulta mucho más complicado encontrar espacios climatizados donde refrescarse. Su experiencia coincide con el debate que vive actualmente el país sobre la necesidad de adaptar edificios e infraestructuras a un clima cada vez más cálido. Los especialistas coinciden en que Europa tendrá que acelerar estas medidas de adaptación, ya que las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas y representan uno de los principales riesgos para la salud pública en las próximas décadas.