La AEMET insta a la población a prepararse para las tormentas muy fuertes con granizo y reventones térmicos previstas para hoy lunes

La población se prepara para tormentas muy fuertes con granizo, sumados a reventones térmicos previstos para hoy lunes. Vamos a estar muy pendientes de una serie de cambios que podrían complicarse por momentos y que hasta el momento no sabíamos que podrían llegar con tanta fuerza. Este verano está siendo uno de los más intensos de los últimos tiempos y puede que se acabe convirtiendo en uno de los más destacados de los últimos tiempos.

De tal manera que tendremos que empezar a pensar en algunos ingredientes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Este verano nos está dejando unos registros que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Tocará saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas festivas en gran parte del territorio que pueden convertirse en una pesadilla para los amantes del aire libre. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar estas alertas que animan a la población a prepararse para unas tormentas que pueden ser especialmente fuertes.

Insta la población a prepararse para lo que llega hoy lunes la AEMET

Hoy lunes el tiempo se acabará convirtiendo en un problema que afectará a más de una comunidad autónoma. Cuando media España está de vacaciones y lo hace de tal forma que tendremos que empezar a pensar en algunas situaciones que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Es hora de pensar en esa recta final del verano que, aunque nos guste o no, ya es una realidad, en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Con la mirada puesta a esos cambios que pueden llegar en cualquier momento y que complican especialmente la situación.

Estas jornadas en las que se acaban traduciendo en un giro radical que hasta la fecha no habíamos visto. Cuanta más actividad física tenemos por delante, cuando más necesitamos salir de casa, es cuando vemos de nuevo aparecer algunas tormentas que activarán de forma inmediata las alertas de la AEMET.

Estos expertos no dudan en advertir a gran parte de la población ante lo que está por llegar. Un giro radical que podría complicarse por momentos y que se traducirá en esta previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Tormentas muy fuertes con granizo y reventones térmicos previstas

Empezaremos la semana mirando al cielo y lo haremos de tal forma que empezaremos a descubrir qué es lo que puede pasar en unos días en los que quizás tocará saber en primera persona qué es lo que nos estará esperando en breve. En estas próximas horas, la situación puede cambiar por momentos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. En Galicia, área cantábrica, alto Ebro y litorales mediterráneos, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse cada vez más claros. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental y montañas del norte, con chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, en el sur de la Ibérica, la Comunidad Valenciana, el sudeste y Navarra, y con menor probabilidad, en el Pirineo oscense y zonas aledañas. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con brumas y nieblas costeras en litorales de la propia Galicia y Alborán. Calima ligera en Alborán. Temperaturas máximas en ascenso en el extremo noroeste peninsular y Alborán, con descensos en la mitad este y en general con pocos cambios en el resto. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares y localmente en la meseta norte, pudiendo rebasar los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, Cantábrico oriental y alto Ebro, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, en la Comunidad Valenciana y sur de la Ibérica, el sudeste, Navarra, así como, con menor probabilidad, en el Pirineo oscense y zonas aledañas. Temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, meseta sur y nordeste peninsular. Alisio en Canarias con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del norte y nordeste en los litorales del noroeste peninsular, y del este y nordeste en los del sureste y en Baleares. Viento flojo en el resto, arreciando por la tarde. Predominará la componente oeste en la vertiente atlántica, la norte en la cantábrica y las sur y este en la mediterránea».