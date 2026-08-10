Cielo mayoritariamente nuboso con probabilidad de chubascos localmente fuertes en Cinco Villas y moderados en otras zonas de la provincia, acompañados de tormenta, granizo y rachas de viento intensas. Las temperaturas descenderán, especialmente en el oeste, aunque seguirán siendo elevadas en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes dispersas con calor intenso y posibles chubascos

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta con un ligero manto de nubes. A primera hora, los termómetros marcan cómodos 21 grados, haciendo que muchos opten por un paseo matutino. Mientras tanto, el viento sopla suave desde el sureste a unos 5 km/h, convirtiendo la frescura de la mañana en un alivio. No hay señales de lluvia en este tramo, lo que invita a disfrutar del aire fresco antes de que las nubes decidan soltar alguna que otra gota.

Ya por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 38 grados, creando una sensación térmica similar que, si bien puede parecer agobiante, será mitigada por la brisa. Con una probabilidad de lluvia presente, sobre todo hacia la tarde-noche, es recomendable estar atentos a posibles chubascos. La humedad, que sube hasta un 75%, puede dar una sensación de ambiente cargado. El sol se despedirá sobre las 21:10, brindándonos un día donde la naturaleza nos ofrece un sinfín de matices.

Calatayud: nubes y posibilidad de lluvias

Las nubes parecen danzar sobre la ciudad, anticipando un día marcado por la inestabilidad. Al amanecer, Calatayud despierta con un aire fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 18 grados. A medida que avanza la jornada, las nubes irán tomando protagonismo, con probabilidades de lluvia del 35% por la tarde-noche y un ligero descenso térmico.

La mañana será suave, pero la tarde traerá consigo un cambio notable. Se espera viento del noreste a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, creando una sensación térmica que podría alcanzar los 35 grados en el momento más cálido. Con el incremento de humedad hasta un 90%, es recomendable llevar paraguas si se planea salir más tarde, ya que la lluvia podría sorprender.

Tarazona: cielo algo nuboso y ambiente agradable

El tiempo presenta condiciones moderadamente variables, con un cielo algo nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 34 grados. Las probabilidades de lluvia son pequeñas, especialmente en la tarde-noche y el viento soplará de forma leve desde el noreste, aportando una sensación agradable a lo largo del día.

Este ambiente tranquilo es ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades cotidianas al aire libre. Aprovechar estos momentos para conectarse con el entorno puede ser una gran manera de hacer que la jornada sea aún más satisfactoria.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET