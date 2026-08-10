La AEMET lanza su primera previsión para el eclipse solar del 12 de agosto: estas son las zonas donde las nubes podrían dificultar el fenómeno astronómico

España cuenta los días para vivir uno de los fenómenos astronómicos más importantes del siglo. El próximo 12 de agosto, millones de personas podrán contemplar un eclipse total de Sol, el primero visible desde la península ibérica desde 1905. A una semana del evento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha publicado su primera previsión orientativa y, aunque el escenario general invita al optimismo, también advierte de que todavía es pronto para conocer con exactitud qué zonas disfrutarán de un cielo completamente despejado.

Un tiempo favorable… con cautela

Según las primeras estimaciones de la AEMET, el 12 de agosto será una jornada típicamente veraniega en gran parte de España, con temperaturas altas, estabilidad atmosférica y escasas precipitaciones. Sin embargo, los modelos meteorológicos también apuntan a que podrían desarrollarse nubes de evolución y tormentas aisladas en áreas montañosas del norte y del este peninsular durante la tarde, precisamente cuando se producirá el eclipse.

La propia Agencia recuerda que las predicciones meteorológicas ganan fiabilidad conforme se acerca la fecha. Por ello, insiste en que cualquier pronóstico realizado con una semana de antelación debe interpretarse como una tendencia y no como una previsión definitiva. La información se actualizará diariamente para ofrecer una imagen mucho más precisa del estado del cielo.

El norte concentra la mayor incertidumbre

Los expertos señalan que la mayor incógnita continúa siendo la nubosidad en la costa cantábrica y algunas zonas de Galicia, donde la evolución de las masas de aire puede modificar rápidamente las condiciones de observación. En cambio, gran parte del centro, el interior peninsular y buena parte del Mediterráneo presentan, por el momento, una probabilidad más elevada de disfrutar de cielos despejados.

No obstante, un pequeño banco de nubes puede ser suficiente para impedir la observación de la totalidad, por lo que muchos aficionados a la astronomía siguen muy de cerca las actualizaciones meteorológicas antes de decidir el lugar desde el que contemplarán el fenómeno.

Un eclipse histórico para España

El eclipse total comenzará al atardecer y alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:30 horas, dependiendo de la localidad. La franja de totalidad atravesará el norte de la península hasta Baleares, mientras que en el resto del país podrá observarse como un eclipse parcial con distintos porcentajes de ocultación del Sol. Será el primero de una serie de eclipses excepcionales que también incluirán otro eclipse total en 2027 y uno anular en 2028.