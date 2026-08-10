La reflexión de Jorge Vilda tres años después de ganar el Mundial femenino: «Me dejé la vida»

Jorge Vilda ha conseguido meter a Marruecos en el próximo Mundial femenino que se disputará en Brasil en 2027 después de su victoria ante Sudáfrica en la Copa de África 2026. El entrenador campeón del mundo con España en la edición de 2023 ha querido recordar en una entrevista lo sucedido hace ahora tres años en una final histórica para el fútbol español y que también estuvo protagonizada por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso.

Este 20 de agosto se cumplen tres años de uno de los hitos más importantes en la historia del fútbol español: la consecución del primer Mundial femenino. Aquel histórico domingo, la selección española femenina venció a Inglaterra gracias a un gol de Olga Carmona en la final del campeonato del mundo disputado en Australia y Nueva Zelanda. Aquel equipo fue comandado por un Jorge Vilda que acabó siendo despedido tras la marcha de Luis Rubiales debido al beso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega del trofeo.

Tras abandonar la Federación y tras quedar absuelto después de ser acusado de presionar a la futbolista, hoy Jorge Vilda ha vuelto a hacer historia con Marruecos después de clasificar a la selección femenina del país para el próximo Mundial que se disputará en 2027 en Brasil. Esto lo ha conseguido después de vencer a Sudáfrica en los cuartos de final de la Copa de África que se está disputando este agosto en el país marroquí.

Vilda y el recuerdo del Mundial

Después de su éxito con Marruecos y con el aniversario del Mundial a la vuelta de la esquina, Jorge Vilda ha concedido una entrevista a El Larguero de la Cadena Ser en la que se ha pronunciado sobre todo lo que supuso la consecución de aquel histórico campeonato del mundo conseguido ahora hace tres años.

«El año antes del Mundial fue muy duro por la gestión del conflicto y llevar un equipo para ser campeón. Fue dejarse la vida. El camino fue complicado porque afecta a la familia. Son 24 horas dedicadas a algo y quitas tiempo a otras cosas», dijo sobre los meses previos a la celebración del Mundial en el que su puesto incluso corrió peligro tras un motín de las jugadoras, alguna incluso dejando de ir a las convocatorias por su presencia.

Jorge Vilda también se ha pronunciado sobre todo el revuelo generado por el beso de Luis Rubiales, que le acabó costando el puesto y una acusación por parte de la Fiscalía. «Se sacó adelante, porque más difícil imposible; entonces viene el tsunami con un escenario que no te imaginas nunca. Pasa el juicio, la absolución, tienes éxito aquí… la vida sigue», afirmó. «No he tenido ningún pensamiento de arrepentimiento o de mala fe. Si he cometido errores, han sido desde la buena intención», afirmó en la entrevista tras ser cuestionado sobre su arrepentimiento.

Jorge Vilda también se ha pronunciado sobre si tiene algún contacto con alguna jugadora. «De vez en cuando con alguna jugadora, algún empleado de la Federación y alguno que no está. Son 16-17 que dejaron de estar ahí por motivos que no entiendo y no son nada justos», ha afirmado.