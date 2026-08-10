Otro campeón del mundo que cumple su promesa: radical cambio de look de Pedri

Pedri González ha sido el último campeón del mundo en cumplir su promesa tras levantar la Copa del Mundo el pasado 19 de julio en el Estadio Metlife de Nueva Jersey después de ganarle 1-0 a Argentina en la final gracias a un golazo de Ferran Torres. El mediocentro canario ha pegado un radical cambio de look.

El cambio de look de Pedri ha dado un giro radical. El jugador de la Selección española y del Barcelona ha cumplido su promesa tras ganar el Mundial y se ha teñido el pelo de color blanco. Una nueva imagen para el canario justo antes de incorporarse a los entrenamientos de pretemporada con su club en esta semana.

«Promesa cumplida. Todo sea por el campeonato del mundo», escribió Pedri en sus redes sociales para confirmar que había realizado este impresionante cambio de look. Sigue los pasos de jugadores como Gavi o Marc Cucurella, que también han cumplido sus promesas.

En el caso de Gavi, el andaluz realizó una promesa parecida a la de Pedri. El jugador del Barcelona también cambió el color de su pelo, eligiendo en este caso un tono rosa. La promesa de Cucurella fue la más sonada, también la más loca. El nuevo jugador del Real Madrid no dudó en tatuarse la cara de Luis de la Fuente. Otras promesas están todavía a la espera. Como por ejemplo la de Lamine Yamal, que prometió dejarse barba y bigote durante casi un mes. Hay que esperar para ver si cumple o no.