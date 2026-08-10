De las Lagunas de Ruidera a las Tablas de Daimiel: los mejores lugares de Ciudad Real para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El verano en Castilla-La Mancha suele ser sinónimo de cielos limpios, tardes largas y ese tipo de luz que parece no acabarse nunca. Pero el 12 de agosto de 2026 va a tener algo distinto, ya que no será una puesta de sol cualquiera, ni una tarde más de calor. Ese día, el cielo cambiará poco a poco hasta ofrecer un espectáculo que no se repite con frecuencia un eclipse solar visible desde buena parte de España y también como no, desde Ciudad Real.

Y es que en la provincia de Ciudad Real, aunque no se verá como eclipse total, sí habrá una ocultación importante del sol justo cuando empiece a caer la tarde. Y eso, combinado con paisajes abiertos y horizontes sin obstáculos, hace que esta zona sea especialmente interesante para seguirlo con calma, sin prisas y con buena visibilidad. De hecho, no hará falta buscar grandes miradores artificiales ya que la propia geografía juega a favor. Llanuras amplias, campos de cultivo, humedales y algunas elevaciones suaves permiten encontrar sitios muy buenos casi sin darse cuenta. Aun así, hay varios lugares que destacan por encima del resto si lo que buscas es disfrutar de verdad del momento.

Los mejores lugares de Ciudad Real para ver el eclipse solar del 12 de agosto

A veces pensamos que para ver bien un fenómeno así hay que irse lejos, pero no siempre es necesario. Ciudad Real capital puede ser una opción más que válida, sobre todo si se busca algo práctico. La ciudad no está rodeada de grandes obstáculos y, en cuanto te acercas a zonas abiertas, el horizonte se despeja bastante.

El Parque de Gasset, por ejemplo, o los alrededores del campus universitario permiten encontrar espacio suficiente para sentarse y mirar el cielo sin demasiadas interferencias. Además, al producirse el eclipse al atardecer, lo importante será tener una buena vista hacia el oeste, algo que en muchas zonas de la ciudad se consigue sin dificultad. Y luego está la parte cómoda ya que tienes hoteles, restaurantes, y todo a mano. Para quien no quiere complicarse demasiado, es una alternativa bastante lógica.

Las Tablas de Daimiel

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel tiene algo especial incluso en un día normal, así que imaginarlo durante un eclipse ya da pistas de lo que puede ser la experiencia. Las pasarelas de madera te llevan a zonas donde el paisaje se abre completamente, con el agua como protagonista. Y cuando la luz empiece a cambiar, ese reflejo en las lagunas añadirá una capa más al espectáculo.

Eso sí, hay un pequeño detalle a tener en cuenta. Al caer la tarde podría aparecer algo de humedad o ligera bruma, así que conviene buscar zonas algo elevadas dentro del parque. Lugares como la Isla del Pan suelen ser buena opción para evitar ese efecto. Si te gusta la naturaleza y no te importa desplazarte un poco, este sitio merece mucho la pena.

Almagro

Almagro tiene ese equilibrio entre lo bonito y lo práctico. Su Plaza Mayor, con esos balcones verdes tan reconocibles, ya de por sí es un lugar curioso para ver el cielo, pero lo interesante viene cuando sales un poco del centro. En cuanto te alejas unos minutos, aparecen los campos manchegos de siempre, sin árboles altos, sin edificios, sin nada que tape la vista. Y ahí es donde el eclipse se podrá seguir con total claridad, sobre todo en ese momento en el que el sol empiece a bajar. Además, si te apetece convertirlo en una escapada diferente, alojarte en el Parador o en alguna casa rural del entorno le dará otro aire al plan.

Lagunas de Ruidera

Si hay un sitio que visualmente puede marcar la diferencia, es este. Las Lagunas de Ruidera no necesitan presentación, pero durante un fenómeno como este ganan todavía más. Los miradores naturales que rodean las lagunas te servirán para ver el conjunto completo con el agua, las colinas suaves y el cielo completamente abierto. Y cuando la luz del sol empiece a cambiar, el reflejo sobre el agua hará que todo se vea distinto.

El mirador del Hundimiento o las zonas más altas de las lagunas superiores son puntos bastante recomendables. Desde ahí se podrá tener una vista amplia, sin obstáculos, perfecta para seguir todo el proceso del eclipse.

Campo de Calatrava

Esta zona no suele ser la primera en la que se piensa, pero tiene bastante sentido para algo así. El Campo de Calatrava mezcla llanuras con pequeñas elevaciones de origen volcánico que permiten ganar perspectiva sin mucho esfuerzo. Y si hay un sitio que destaca, es el castillo de Calatrava la Nueva. Está en lo alto de un cerro y desde allí se ve absolutamente todo. No hay edificios, no hay obstáculos, solo horizonte en todas direcciones.

Valdepeñas

Aquí el paisaje cambia un poco, pero sigue jugando a favor. Los viñedos de Valdepeñas crean una imagen muy abierta, muy limpia, donde el cielo domina por completo. Lo bueno es que no hará falta buscar un punto concreto. Basta con alejarse un poco por cualquier camino rural para encontrar un sitio perfecto. Sin ruido, sin gente, sin nada que distraiga. La luz del eclipse cayendo sobre las viñas podría dejar imágenes bastante curiosas, diferentes a las de otras zonas más naturales o de montaña.

Valle de Alcudia y Sierra Madrona

En el sur de la provincia todo se vuelve más tranquilo. Menos movimiento, más espacio, más sensación de estar lejos de todo. El Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona combina dehesas y sierras suaves desde las que se puede ver el horizonte sin problemas. Aquí el eclipse se podrá vivir de otra forma, más pausada, casi en silencio, así que si lo que apetece es desconectar y ver el fenómeno sin gente alrededor, es probablemente una de las mejores opciones.