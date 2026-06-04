¿Imaginas ver un eclipse único en la historia rodeado de viñedos? Lugares únicos de La Rioja para disfrutar de un momento inigualable

La comunidad autónoma de La Rioja vivirá el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde una posición especialmente privilegiada, al encontrarse dentro de la franja de totalidad del fenómeno. Esto permitirá que la observación del evento tenga lugar en condiciones excepcionales, en las que la Luna cubrirá completamente el disco solar durante varios minutos. Uno de los escenarios más destacados se encontrará en los viñedos de localidades como Haro y en el entorno de la Rioja Alavesa.

«Al observar directamente con los ojos las fases parciales de un eclipse solar, lo cual ocurre antes y después de la totalidad, debes mirar en todo momento a través de anteojos para la observación solar que sean seguros o un visor solar de mano que sea seguro. Los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el Sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2», advierte la NASA.

Los mejores lugares de La Rioja para ver el eclipse

«Durante unos minutos, el día se hará noche, las estrellas asomarán en pleno verano y el cielo ofrecerá uno de los espectáculos más sobrecogedores que la naturaleza es capaz de regalarnos. El eclipse solar total de 2026 convertirá a La Rioja en uno de los lugares más privilegiados de Europa para vivir este fenómeno astronómico excepcional.

Pero La Rioja no esperaba al eclipse para mirar al cielo. En los últimos años, la región se ha consolidado como destino Starlight: un territorio reconocido por la calidad de sus cielos nocturnos, su baja contaminación lumínica y unas condiciones únicas para la observación astronómica. Un lugar donde el universo se ve de otra manera», detalla La Rioja Premium.

El 12 de agosto de 2026, a última hora de la tarde, el Sol se ocultará parcialmente sobre La Rioja debido a un eclipse solar total. El fenómeno comenzará sobre las 19:30 horas, alcanzando su punto máximo poco antes de la puesta de sol. Esta coincidencia con el atardecer será especialmente favorable, ya que el Sol se encontrará muy bajo en el horizonte, generando una luz dorada e inusual que intensificará el contraste visual del eclipse.

Durante la fase de totalidad, la Luna se interpondrá completamente entre la Tierra y el Sol, ocultándolo por completo durante varios minutos. En ese momento, la corona solar quedará visible a simple vista, ofreciendo uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes que se pueden observar sin necesidad de instrumentos ópticos. La Rioja se sitúa entre las zonas con mejores condiciones de observación dentro del territorio nacional.

La Sierra de la Demanda ofrece zonas elevadas con amplias panorámicas donde observar el eclipse en todo su esplendor. Los viñedos que rodean el río Ebro proporcionan otro escenario privilegiado; el horizonte despejado y el entorno agrícola más emblemático de la región crean una experiencia especialmente memorable para los amantes de la astronomía. Mientras, los miradores de San Millán de la Cogolla añaden un componente cultural único, ya que combinan patrimonio histórico con condiciones naturales idóneas para la observación del cielo.

Logroño

Dentro de Logroño, el Parque del Ebro se presenta como una de las mejores opciones para la observación del eclipse. Su amplitud, su fácil acceso y la ausencia de grandes obstáculos visuales permiten una visión relativamente despejada del cielo. Otras zonas como el Espolón y los paseos junto al río también pueden ser una opción, aunque lo más probable es que se encuentren bastante concurridas durante el evento. Si se busca una ubicación con mayor altura dentro de la ciudad, el entorno de La Grajera ofrece una perspectiva más elevada sobre el valle.

Reserva Starlight

A principios de 2021, la Reserva de la Biosfera de los Valles de Leza, Jubera, Cidacos, Alhama y Linares superó el proceso de evaluación que revalida su condición como Destino Turístico Starlight. De este modo, el territorio mantuvo su posicionamiento dentro del ámbito del astroturismo y continuó disfrutando de esta certificación hasta el año 2024.

Las líneas de trabajo desarrolladas en este periodo se orientaron a la aplicación de criterios Starlight en el territorio, como la sustitución progresiva de luminarias convencionales por tecnología LED para reducir la contaminación lumínica, la adaptación de los niveles de iluminación para garantizar la seguridad sin exceso de luz, y la instalación de sistemas de iluminación ornamental más respetuosos con el entorno natural.

Dentro de esta reserva se encuentran diversos enclaves de especial interés para la observación del cielo y el turismo astronómico, como el dolmen del Collado del Mayo en Trevijano, las dolinas de Zenzano, las icnitas distribuidas por el territorio (especialmente en el valle del Cidacos), el Castillo de los Luna en Cornago y el yacimiento de Contrebia Leucade en Aguilar del Río Alhama, todos ellos integrados en un paisaje que combina patrimonio, naturaleza y cielos oscuros de gran calidad.