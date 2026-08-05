Se revela el destino de playa más barato de Europa: un café por 1,5 euros y una cerveza por 3 euros

Son numerosas las personas que buscan destinos vacacionales en la playa centrándose en un presupuesto no muy elevado. Por ello, el destino económico favorito de este verano es Albania. Un lugar que ha sido señalado como el destino costero más económico de Europa debido a su combinación de playas de aguas cristalinas y un coste de vida muy inferior al de otros países mediterráneos. Además, el país balcánico ha ganado protagonismo entre los viajeros europeos porque permite disfrutar de una comida, café o cerveza por precios que resultan difíciles de encontrar. En muchas zonas turísticas, un café ronda los 1,5 euros, mientras que una cerveza puede costar menos de 3 euros, según las comparativas de precios turísticos.

La protagonista: Albania

La denominada Riviera albanesa se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos para quienes buscan playas de arena y aguas turquesas sin tener que asumir los elevados precios que registran otros destinos durante la temporada alta. Algunas localidades como Ksamil, Himarë o Dhërmi son lugares que llaman cada vez a más visitantes gracias a una oferta hotelera creciente y a unos costes de restauración y ocio inferiores a los de otras ubicaciones del Mediterráneo.

Los precios

Son numerosos los destinos europeos que han visto a la inflación y a la subida del coste de las vacaciones llamar a la puerta de su país, con casos como que una botella de agua cueste 15 euros en algunos restaurantes de Ibiza. Además, Albania mantiene una de las mejores relaciones entre calidad y precio del continente. Esto no sólo supone ahorros en los alojamientos, sino en el día a día. Por eso, comer en restaurantes locales, tomar algo frente al mar o desplazarse por el país tiene un gasto inferior al de otros destinos turísticos europeos, lo que permite ajustar un presupuesto más económico.

Su popularidad

Albania ha permanecido en la sombra durante los últimos años, pero ahora se ha convertido en una de las alternativas con mayor crecimiento en Europa. La mejora de sus infraestructuras, promoción turística y el interés por descubrir lugares menos masificados han impulsado su popularidad. Por eso, Albania es una de las opciones más atractivas de este verano para aquellos viajeros que prioricen el presupuesto sin renunciar al sol y la playa, renunciando a los elevados precios habituales en otros destinos costeros europeos.