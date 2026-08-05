Haruki Murakami, premio Princesa de Asturias de las Letras 2023, sobre el amor: «Enamorarse de alguien es como contraer una enfermedad no cubierta por el seguro médico»

Haruki Murakami es de uno de los escritores más influyentes de la literatura contemporánea. Sus novelas han conquistado a millones de lectores gracias a una mezcla única de realismo, elementos oníricos y profundas reflexiones sobre la soledad, el amor y la identidad.

El autor japonés, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023, ha construido una obra que mira las emociones desde un ángulo poco habitual.

Entre todas sus frases, hay una que resume su forma de entender las relaciones sentimentales: «Enamorarse de alguien es como contraer una enfermedad no cubierta por el seguro médico».

Una afirmación provocadora que refleja hasta qué punto este sentimiento puede alterar la forma en la que pensamos, actuamos y percibimos la realidad.

¿Por qué Haruki Murakami compara el enamoramiento con una enfermedad?

En el universo literario de Murakami, el amor nunca aparece como un camino sencillo. Sus personajes viven relaciones marcadas por la incertidumbre, la pérdida o la imposibilidad, y rara vez encuentran respuestas definitivas.

El escritor plantea que enamorarse implica perder parte del control racional, dejarse arrastrar por emociones difíciles de explicar e incluso actuar de manera contradictoria.

Su conocida comparación con una enfermedad no pretende culpabilizar al amor, sino describir la intensidad con la que este transforma a las personas.

Cuando alguien se enamora, cambian sus prioridades, su percepción del tiempo e incluso su forma de interpretar lo que ocurre a su alrededor. Es precisamente esa vulnerabilidad la que Murakami convierte en uno de los motores de sus historias.

El amor, la soledad y la búsqueda de uno mismo en sus novelas

Esta visión aparece de forma recurrente en títulos como Tokio Blues, donde el amor se entrelaza con el duelo, la nostalgia y la necesidad de reconstruirse. Los protagonistas de sus novelas no solo buscan compartir su vida con otra persona, sino que también intentan comprender quiénes son realmente.

En la obra de Murakami, las relaciones funcionan como un espejo. Amar supone descubrir partes desconocidas de uno mismo, aceptar las propias heridas y convivir con la incertidumbre.

Esa combinación de melancolía y esperanza es uno de los rasgos que ha convertido sus libros en referentes de la literatura actual.

El estilo literario de Murakami, una mezcla de realidad, surrealismo y reflexión

Haruki Murakami, nacido en Kioto en 1949, comenzó su trayectoria profesional lejos de las librerías. Durante años dirigió un club de jazz en Tokio, una experiencia que dejó una huella evidente en su narrativa, donde la música acompaña con frecuencia a los personajes y marca el ritmo de muchas escenas.

Su literatura combina la tradición japonesa con influencias occidentales y crea escenarios donde lo cotidiano convive con lo fantástico sin que resulte extraño.

Mundos paralelos, sueños, recuerdos y silencios se mezclan para abordar cuestiones universales como la identidad, el paso del tiempo o la sensación de vacío que puede acompañar a la vida moderna.

A ello se suma una constante: la soledad. Sus protagonistas suelen vivir aislados, ya sea por decisión propia o por las circunstancias, aunque el autor plantea ese aislamiento como un punto de partida para comprender mejor las relaciones humanas.

El jurado del Premio Princesa de Asturias reconoció en 2023 «la singularidad de su literatura» y su capacidad para unir la tradición japonesa con la cultura occidental, además de abordar temas tan actuales como la incertidumbre existencial, la deshumanización de las grandes ciudades o la propia creación literaria.

Para Murakami, las personas cambian inevitablemente después de atravesar las dificultades. Nadie sale igual de una tormenta emocional. Del mismo modo, sostiene que el destino nunca sigue una línea recta y que la memoria puede ser, al mismo tiempo, un refugio y una fuente de dolor.

Su biografía también ayuda a comprender esa mirada. Antes de convertirse en uno de los novelistas más leídos del mundo, estudió Literatura en la Universidad de Waseda y regentó un club de jazz junto a su esposa, una etapa que influyó decisivamente en su estilo narrativo.