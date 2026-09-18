La Diputación de Sevilla esconde a Estela Goicoechea: su puesto aparece «vacante» en la documentación interna del organismo

La Diputación de Sevilla nombró en septiembre de 2025 a Estela Goicoechea Alonso como secretaria del grupo socialista y personal eventual de la corporación. Sin embargo, apenas tres meses después, el puesto al que fue destinada aparece como «vacante» en la documentación oficial de la Diputación para 2026.

La resolución número 6325/2025, firmada en septiembre de 2025, acuerda el nombramiento de Goicoechea como secretaria adscrita al Área de Concertación y con la condición de personal eventual de la corporación. El documento fija además el puesto y la plaza a los que queda vinculada: 3746/1755-9.

La situación cambia cuando se consulta la documentación de la Diputación correspondiente al ejercicio 2026. El documento fue firmado el 23 de diciembre de 2025 por el secretario general de la institución, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, después de que el presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos, y el propio secretario general abordasen la relación de puestos de trabajo de la corporación.

En esa documentación aparece el puesto 3746E, denominado «SECRETARIO/A», dentro del personal eventual de la Diputación. Y lo hace con una particularidad: figura expresamente como «VACANTE».

La referencia coincide con el puesto que aparece en la resolución de nombramiento de Goicoechea. Es decir, el decreto presidencial establece en septiembre que la socialista es nombrada para el puesto 3746/1755-9, mientras que la documentación elaborada y firmada tres meses después refleja el puesto 3746E como vacante.

La diferencia resulta especialmente llamativa por la proximidad temporal entre ambos documentos. No se trata de una plaza que hubiera permanecido vacante durante años y posteriormente fuera ocupada: el nombramiento de Goicoechea se produce en septiembre y la plantilla para 2026 se formaliza en diciembre.

Además, la propia resolución deja claro que no se trata de una colaboración externa o de una persona vinculada de manera informal al grupo socialista. Goicoechea es nombrada personal eventual de la corporación y se le asigna un puesto concreto dentro de la estructura de personal eventual, con su correspondiente referencia.

Un puesto que aparece como «vacante»

La plantilla de la Diputación recoge distintos puestos de secretario y secretaria correspondientes a los grupos políticos. En el caso del puesto 3746E, la situación que aparece consignada es «vacante», pese a que la resolución 6325/2025 había establecido su ocupación por Goicoechea.

La documentación permite así establecer una secuencia perfectamente delimitada: primero se produce el nombramiento de la socialista mediante una resolución de Presidencia; posteriormente se confecciona la documentación de personal para 2026; y finalmente esa documentación recoge como vacante el puesto al que había sido destinada.

La cuestión cobra relevancia porque la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la plantilla de personal son precisamente los instrumentos mediante los que la Administración refleja sus puestos y su situación. En este caso, el documento posterior al nombramiento no refleja el puesto como ocupado, sino como vacante.

La Diputación, consultada por este OKDIARIO, sostiene que Goicoechea no aparece en la RPT porque no forma parte de la estructura de personal funcionario de la institución ni del Gabinete de Comunicación. La corporación recalca que su vinculación es como personal eventual y que tampoco tiene consideración de cargo público.

La institución se remite al artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, que define al personal eventual como «aquel que, con carácter no permanente, desempeña funciones de confianza o asesoramiento especial». También recuerda que su nombramiento y cese son libres.

Pero esta explicación no cambia el dato que reflejan los documentos: la persona fue nombrada en septiembre para un puesto concreto y ese mismo puesto aparece como «vacante» en la documentación de personal firmada en diciembre.