Abascal advierte al separatismo catalán tras la invasión migratoria de Ceuta: «La elección es civilización o barbarie»

Santiago Abascal ha lanzado una advertencia ante el colapso de Ceuta: «La invasión migratoria también amenaza Cataluña». El líder de Vox ha vuelto a Lérida este jueves arropado de una multitud de simpatizantes que le esperaban al encuentro de los medios de comunicación. Para Abascal, las discusiones sobre el independentismo «no tienen cabida», al defender que «lo que está juego es mucho más importante: la civilización o la barbarie».

El líder de Vox ha señalado que la inmigración masiva que se sufre en España responde a una «guerra hibrida» generalizada y que se está viviendo de una manera «dramática» en Ceuta, desalentando el movimiento independentista.

Abascal se ha solidarizado con los ceutíes y melillenses, advirtiendo que lo vivido ha puesto a España en una situación límite. «Estamos ante civilización o barbarie», ha advertido, poniendo el foco en el caos con los menas hacinados en el CETI de Ceuta, donde un menor ha sido trasladado por dar positivo grave en tuberculosis, mientras Sánchez ya está distribuyendo a los menas por la península.

«El Gobierno de traidores construye a todo correr infraestructuras para los inmigrantes o les alojan en hoteles, pero no se construyen viviendas para los jóvenes, y cada vez los españoles tienen más dificultades para llegar a final de mes», ha denunciado.

Acompañado por el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, Abascal ha advertido que España y, por ende, Cataluña, afronta «una elección entre prosperidad y ruina» y «una amenaza de supervivencia».

Por eso, Abascal ha celebrado la resolución conjunta aprobada en la Unión Europea, apoyada por todos los principales eurogrupos (Patriots, PPE, ERC), salvo el socialista, de condena a la invasión de Ceuta, dado que «señala la culpabilidad de Marruecos, señala la guerra híbrida, señala la invasión» y la responsabilidad del efecto llamada provocado por las políticas de Sánchez.

Asimismo, ha destacado que Vox logró introducir una enmienda para reclamar la recuperación de los fondos europeos destinados a terceros países que atacan a España, como Marruecos. «El acuerdo ha sido histórico y nos sentimos muy orgullosos de haber formado parte de él», ha dicho.

Por último, Abascal ha rechazado que la respuesta sea ampliar los campamentos de inmigrantes ilegales. «No necesitamos más campamentos de inmigrantes, necesitamos que esos fondos vayan para los españoles».

Además, ha asegurado que durante su recorrido por Lérida numerosos ciudadanos le trasladaron su preocupación por la inseguridad y otros problemas relacionados con la inmigración masiva, y ha destacado que los jóvenes están contribuyendo a romper el miedo existente en la ciudad.

Ante una multitud de personas que lo han rodeado durante todo momento, Abascal ha recordado la primera vez que visitó la ciudad: «Éramos 18, hoy somos muchos más. La gente está perdiendo el miedo a decir que es de Vox», denunciando la campaña de señalamiento que sufren también otros ciudadanos tanto en Cataluña como en el País Vasco, por apoyar la unidad ante las adversidades que asolan la sociedad.