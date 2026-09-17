El Europarlamento aprueba la resolución del PP que califica de «invasión» el asalto a Ceuta: los socialistas votan ‘no’

El Parlamento Europeo ha aprobado la resolución que ha presentado el PP europeo que reconoce como «invasión» la entrada ilegal en Ceuta de 80.000 personas procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio a través del espigón de El Tarajal. La medida ha contado con el voto en contra de los socialistas comunitarios, mientras que los populares, ECR (coalición de la que forma parte el partido de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia), Patriots (el de Vox) y Renew han votado a favor.

La resolución versa sobre la «guerra híbrida y protección de la integridad territorial y las infraestructuras críticas de seguridad y defensa de la Unión».

En ella, se ha incluido una enmienda que expresa una «condena enérgica» del «ataque a la frontera meridional de la Unión en la ciudad de Ceuta, perpetrado los días 30 y 31 de julio de 2026». La medida, aprobada en la sede del legislativo comunitario, alude a una «posterior invasión de la ciudad» y asegura que es «un ataque a la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro».

Es decir, la sede de la soberanía popular de la Unión Europea ha ratificado lo que venía denunciando el Ejecutivo ceutí. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, ya dijo que la emergencia que vivió el enclave español a finales de julio «no es una crisis migratoria», como la ha venido defendiendo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. «Es invasión en toda regla: por la dimensión, por el modo y por el actor», aseguró el representante del PP este lunes en una entrevista en Antena 3.

«Instrumento de guerra híbrida»

El Parlamento Europeo, por tanto, «lamenta el uso de los flujos migratorios irregulares como instrumento de guerra híbrida dirigido contra la estabilidad y la seguridad de un Estado miembro».

Además, exige «una investigación independiente y exhaustiva para aclarar la responsabilidad de la planificación y la ejecución de los ataques y determinar los objetivos perseguidos»

Además, el documento aprobado en Estrasburgo (Francia) pide al Gobierno de Sánchez que establezca de manera urgente la normalidad en Ceuta y aplique todos los procedimientos necesarios para acelerar las devoluciones.

Además, el texto aprobado por la UE exige a Marruecos que cumpla con los compromisos migratorios. Asimismo, pide que el acuerdo de asociación con el reino alauí se base «en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable». Y recalca «toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio».

En ese sentido, se hace eco de las «reiteradas advertencias» al Gobierno por parte de las autoridades autonómicas así como por los servicios de inteligencia. Y que recoge que, tras la invasión y pese a las peticiones de la ciudad autónoma, «el Gobierno de España no atendió esas peticiones».

También lamenta que España no solicitara formalmente el refuerzo de Frontex, Europol y la AUEA hasta el 28 de agosto, casi un mes después del inicio de la crisis y pese a los ofrecimientos de la Comisión.

El Parlamento Europeo exige a Sánchez la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para recuperar el orden público y, además, se le reclama una utilización eficaz de los 114,7 millones de euros que puso a disposición la Comisión Europea.